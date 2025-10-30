Das komplette Zocker-Rocker-Interview mit Lord Sihk von Galactic Empire findet ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen?

Lord Sihk: Meine frühesten Erinnerungen betreffen ‘GoldenEye 007’ auf Nintendo 64. Das Spiel ließ mich zum ersten Mal die Essenz von Konflikten schmecken: Heimlichkeit, Präzision und tödliche Reflexe. Jedes Match war ein Duell zwischen Schatten und Strategie, fast wie die dunkle Seite selbst. Die Arena war begrenzt, der Einsatz bedingungslos. Der Sieg war nicht erwünscht, sondern geboten. In dieser digitalen Feuerprobe lernte ich, Dinge vorherzusehen, ohne Zögern zuzuschlagen und durch Stille Angst zu verbreiten.

MH: Dein Lieblingsspiel aller Zeiten? Was macht es für dich so besonders?

LS: Es gibt ein Spiel, gemacht aus den Resten eines sterbenden Ordens. Es drückt unsere Stärke und Dominanz aus, unsere verdiente Position in der Galaxie. Es heißt ‘Star Wars Jedi: Fallen Order’ und zeigt die Jedi am Boden liegend und verloren. Der Junge Cal Kestis, der am Licht einer in Dunkelheit getauchten Galaxie hängt, ist ein Überbleibsel der Schwäche. Er rennt, versteckt sich, hofft. Wie töricht! Dieser Kampf macht das Spiel amüsant und aufschlussreich. Jeder Schritt zeigt die Sinnlosigkeit des Widerstands.

Die Wahrheit der dunklen Seite

Die Jedi lügen und zögern das Unvermeidliche hinaus. Ihr Versagen ist nicht nur historisch – es ist Schicksal. Das Spiel ist besonders – nicht, weil es die Geschichte eines Überlebenden erzählt, sondern weil es daran erinnert, wie leicht Hoffnung durch Macht zerstört wird. Die Angst in seinen letzten Momenten zu spüren und zu dem Schatten zu werden, der ihn jagt – das ist die Essenz von Kontrolle, die Wahrheit der dunklen Seite. Aus diesem Grund spiele ich.

MH: Auf welcher Plattform spielst du heute am häufigsten?

LS: Ich gebe viel meiner Zeit der Verbesserung von Geist und Instinkten hin – egal, ob durch ‘Dejarik’, wo man Beute durch Strategie aufspürt, oder im Trainingssimulator, der Reflexe schärft. Selten, wenn die Sehnsucht nach etwas Primitiverem hervordringt, reicht die PlayStation 5. Roh und vorhersehbar, aber seltsam befriedigend.

MH: Hältst du Kontakt zu Fans über eine Online-Spieleplattform?

LS: Das galaktische Imperium hat dabei geholfen, den Original-Soundtrack für ‘Star Wars: Hunters’ zu komponieren. Der Imperator wäre höchst erfreut, wenn uns Fans bei einem virtuellen Wettstreit herausfordern würden.

