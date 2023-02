Was hast du uns gebracht, 2022? Jede Menge nachhallende Alben. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Song-Titel von Blind Guardian nach.

Die besten Alben 2022: Meshuggah IMMUTABLE Arð TAKE UP MY BONES Sigh SHIKI Napalm Death RESENTMENT IS ALWAYS SEISMIC — A FINAL THROW OF THROES Belphegor THE DEVILS Gaerea MIRAGE Crowbar ZERO AND BELOW In The Woods... DIVERSUM Deathspell Omega THE LONG DEFEAT Cult Of Luna THE LONG ROAD NORTH Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2023 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur…