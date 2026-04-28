Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Fenriz (Darkthrone): „Und die Saga würde weitergehen.“

Darkthrone-2026d_Peer Olav Kittilsen-PR-k
Darkthrone
Foto: PR, Peer Olav Kittilsen. All rights reserved.
von
Zum Anlass des jüngst erschienenen THE FIST IN THE NAME OF GOD gibt sich der ansonsten eher pressescheue Fenriz redefreudig.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Das komplette Interview mit Fenriz von Darkthrone findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Wie würdest du den Begriff „Old School“ definieren? Und: Findest du heute noch Befriedigung in neuen Bands oder hörst du lieber alte Klassiker?

Fenriz: Das kann jeder rausfinden! Man muss nur meine Playlists auf Spotify checken, wie „Fenriz Metal“, oder dem „Fenriz Metal Pact“ auf Patreon beitreten. Im Grunde mag ich fast alle Stilrichtungen bis 1989 und noch einiges danach, aber ich kann es auch feiern, wenn Death Metal komplett ins All abhebt wie das letzte Blood Incantation-Zeug. Grundsätzlich würde ich sagen, ich bin oldschool as fuck, aber es ist durchaus möglich, neues mit alten Bestandteilen zu machen. Das versuche ich seit 1988 … (lacht)

MH: Welcher Moment in deiner Karriere war bisher der Denkwürdigste?

F: Eigentlich der, als wir zum ersten Mal das Soundboard-Tape von unserer Liveshow im Bootleg Stage in Oslo im Herbst 1989 gehört haben, beschlossen, es als Demo zu veröffentlichen und dachten, dass wir damit einen Plattenvertrag bekommen könnten. Und es hat geklappt! Aber auch das erste Treffen mit meinem zukünftigen Mitstreiter Ted am Bahnhof in Kolbotn, irgendwann Anfang 1988, war im Rückblick wichtig.

Pre-Historic Metal Ltd. - Boxset
Pre-Historic Metal Ltd. - Boxset
von Darkthrone
Für € 119,99 im Metal Hammer Shop kaufen

MH: Damit man dich dazu überreden könnte, mit Darkthrone eine Show zu spielen, müsste Folgendes passieren:

F: Ted und ich müssten wohl beide mit der Band aufhören, denke ich. Und dann jemanden finden, der übernimmt, und dann könnten DIE live spielen. Und die Saga würde weitergehen.

MH: Es gibt Gerüchte, dass es bald eine neue Darkthrone-Scheibe geben könnte. Es würde mich nicht wundern, wenn es wieder eine kleine Überraschung gäbe.

F: Ich glaube, die einzige Überraschung wäre, dass wir auf dem Cover nicht mehr genau angeben, welcher Song welcher ist und wer was gemacht hat, weil wir jetzt im Studio viel zusammenarbeiten und auf den Songs des jeweils anderen spielen und so weiter. Aber wir sind vielleicht ein bisschen wilder und primitiver geworden. Denn: Old guys wanna rock and metal! Old school never gets old!

Wie 1987 alles mit Darkthrone anfing, welches für Fenriz das typischste Darkthrone-Album und was sein wertvollster Besitz ist, lest ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***
Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop
***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Martin Wickler schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Blood Incantation Darkthrone Fenriz Gylve Nagell Nocturno Culto Old School Ted Skjellum
Die 500 besten Metal-Alben (110): Satyricon NEMESIS DIVINA
Satyricon Nemesis Divina
Tauche ein in die Welt von Satyricon und ihrem bahnbrechenden Album NEMESIS DIVINA aus dem Jahr 1996.
METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt – mit einer fast 100-köpfigen Jury. In die Liste geschafft haben es Veröffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor: Platz 110: Satyricon NEMESIS DIVINA (1996) Von folkloristischen Einflüssen auf DARK MEDIEVAL TIMES (1993) hin zu räudigem Black Metal auf THE SHADOWTHRONE (1994) erfinden sich Satyricon mit NEMESIS DIVINA einmal mehr neu. Darkthrone-Stimme Nocturno Culto hilft an der Gitarre aus, Keyboard-Passagen verschrecken dagegen Puristen. Dem Album schadet das nicht, im Gegenteil: Satyricon bewegen sich auf Erfolgskurs, den vermutlich das legendäre Video zu ‘Mother North’ im Alleingang hätte ebnen…
Weiterlesen
Zur Startseite