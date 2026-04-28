Das komplette Interview mit Fenriz von Darkthrone findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Wie würdest du den Begriff „Old School“ definieren? Und: Findest du heute noch Befriedigung in neuen Bands oder hörst du lieber alte Klassiker?

Fenriz: Das kann jeder rausfinden! Man muss nur meine Playlists auf Spotify checken, wie „Fenriz Metal“, oder dem „Fenriz Metal Pact“ auf Patreon beitreten. Im Grunde mag ich fast alle Stilrichtungen bis 1989 und noch einiges danach, aber ich kann es auch feiern, wenn Death Metal komplett ins All abhebt wie das letzte Blood Incantation-Zeug. Grundsätzlich würde ich sagen, ich bin oldschool as fuck, aber es ist durchaus möglich, neues mit alten Bestandteilen zu machen. Das versuche ich seit 1988 … (lacht)

MH: Welcher Moment in deiner Karriere war bisher der Denkwürdigste?

F: Eigentlich der, als wir zum ersten Mal das Soundboard-Tape von unserer Liveshow im Bootleg Stage in Oslo im Herbst 1989 gehört haben, beschlossen, es als Demo zu veröffentlichen und dachten, dass wir damit einen Plattenvertrag bekommen könnten. Und es hat geklappt! Aber auch das erste Treffen mit meinem zukünftigen Mitstreiter Ted am Bahnhof in Kolbotn, irgendwann Anfang 1988, war im Rückblick wichtig.

MH: Damit man dich dazu überreden könnte, mit Darkthrone eine Show zu spielen, müsste Folgendes passieren:

F: Ted und ich müssten wohl beide mit der Band aufhören, denke ich. Und dann jemanden finden, der übernimmt, und dann könnten DIE live spielen. Und die Saga würde weitergehen.

MH: Es gibt Gerüchte, dass es bald eine neue Darkthrone-Scheibe geben könnte. Es würde mich nicht wundern, wenn es wieder eine kleine Überraschung gäbe.

F: Ich glaube, die einzige Überraschung wäre, dass wir auf dem Cover nicht mehr genau angeben, welcher Song welcher ist und wer was gemacht hat, weil wir jetzt im Studio viel zusammenarbeiten und auf den Songs des jeweils anderen spielen und so weiter. Aber wir sind vielleicht ein bisschen wilder und primitiver geworden. Denn: Old guys wanna rock and metal! Old school never gets old!

Wie 1987 alles mit Darkthrone anfing, welches für Fenriz das typischste Darkthrone-Album und was sein wertvollster Besitz ist, lest ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

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