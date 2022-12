Die besten Metalcore- und Hardcore-Alben 2022

In der Januarausgabe 2023 könnt ihr über das Jahr 2022 abstimmen. Dazu bewerten wir unter anderem die Scheiben mit Warrel Dane und berichten vom METAL HAMMER PARADISE.

Jahresrockblick Im traditionellen Jahresrockblick lassen wir die vergangenen zwölf Metal (Hammer)-Monate Revue passieren, ermitteln das Album des Jahres sowie individuelle Favoriten unserer Belegschaft und küren die Besten aller Genres. Zudem findet ihr in dieser Strecke auch den Leserpoll, in dem ihr euer Feedback an uns loswerden könnt, sowie die Preise unserer großen Weihnachtsverlosung. Hier könnt ihr online teilnehmen. Szene-Special Florian Blumann blickt hinter die Kulissen der ARD-Doku ‘Heavy Metal Saved My Life’ und interviewt die Macher. Wertschau: Warrel Dane In dieser Diskografie-Analyse widmet sich Marc Halupczok dem verstorbenen Nevermore-Sänger. History: Smoke Blow Jack Letten und MC Straßenköter lassen sich von…