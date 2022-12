Die METAL HAMMER-Januarausgabe 2023: Jahresrockblick, Warrel Dane, Smoke Blow u.v.a.

Jahresrockblick

Im traditionellen Jahresrockblick lassen wir die vergangenen zwölf Metal (Hammer)-Monate Revue passieren, ermitteln das Album des Jahres sowie individuelle Favoriten unserer Belegschaft und küren die Besten aller Genres. Zudem findet ihr in dieser Strecke auch den Leserpoll, in dem ihr euer Feedback an uns loswerden könnt, sowie die Preise unserer großen Weihnachtsverlosung. Hier könnt ihr online teilnehmen.

Szene-Special

Florian Blumann blickt hinter die Kulissen der ARD-Doku ‘Heavy Metal Saved My Life’ und interviewt die Macher.

Wertschau: Warrel Dane

In dieser Diskografie-Analyse widmet sich Marc Halupczok dem verstorbenen Nevermore-Sänger.

Jack Letten und MC Straßenköter lassen sich von Frank Thießies zum 25. Band-Jubiläum ausquetschen.

METAL HAMMER PARADISE

Wir legen die Festival-Saison ad acta und berichten von zwei rauen, riffenden Tagen an der Ostsee.

Live

Volbeat, Skid Row, Hypocrisy, Alter Bridge, Opeth, Heilung, Powerwolf, Der W, The Hellacopters, Saltatio Mortis, Lordi, In Flames

Studio

In Flames

Sonderbeilage

METAL HAMMER Maximum Metal Vol. 275 mit Feuerschwanz, Leather, The Baboon Show, Erik Cohen, Suasion, Katatonia.

—

