Leserpoll 2025: Bekannte Gefilde

Unserer sehr geschätzten Leserschaft wurde die Aufgabe zuteil, sich im Leserpoll selbst ein Urteil über das Metal-Jahr 2025 zu bilden.
Den kompletten Leserpoll findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

In Ausgabe 01/2026 haben wir ausführlich auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und euch dazu aufgefordert, es uns gleichzutun. Für eure Einsendungen bedanken wir uns herzlich – und präsentieren euch hier einen Teil der Ergebnisse des Leserpolls.

Beste Band aller Zeiten

Iron Maiden

  1. Iron Maiden
  2. Metallica
  3. AC/DC
  4. Kiss
  5. Motörhead
  6. Black Sabbath
  7. Judas Priest
  8. Doro
  9. Slayer
  10. Led Zeppelin

Aufsteiger des Jahres

Orbit Culture

  1. Orbit Culture
  2. Castle Rat
  3. Coroner
  4. Iotunn
  5. The Halo Effect
  6. Avatar
  7. Yungblud
  8. Warfield
  9. Ambush
  10. April Art

Absteiger des Jahres

Manowar
Manowar live beim Kingdom of Rock Festival in der Navarra Arena am 8. März 2025 in Pamplona, Navarra, Spanien
  1. Manowar
  2. Sabaton
  3. Rammstein
  4. Arch Enemy
  5. Guns N’ Roses
  6. Hämatom
  7. Ghost
  8. Iron Maiden
  9. Volbeat
  10. Machine Head

Bester Club/ beste Metal-Location 2025

Backstage_Arena-Sued

  1. Backstage, München
  2. Schlachthof, Wiesbaden
  3. Markthalle, Hamburg
  4. Turock, Essen
  5. Der Hirsch, Nürnberg
  6. Hellraiser, Leipzig
  7. Batschkapp, Frankfurt
  8. Zeche, Bochum
  9. Substage, Karlsruhe
  10. Kulturwerk, Herford

Bestes Festival 2025

Wacken 2025

  1. Wacken Open Air
  2. Summer Breeze
  3. Rockharz
  4. Rock am Ring/im Park
  5. METAL HAMMER PARADISE
  6. Reload Festival
  7. Party.San
  8. Nova Rock
  9. Graspop Metal Meeting
  10. Keep It True

Beste MH-Geschichte

MH1125_Titelstory_Iron-Maiden_v2

  1. 50 Jahre Iron Maiden
  2. Ozzy & Black Sabbath
  3. 50 Jahre Motörhead
  4. Scorpions
  5. Kreator
  6. Helloween
  7. Das Metal-Jahr 1985
  8. Parkway Drive
  9. Behemoth
  10. Arch Enemy


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

