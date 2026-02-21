Leserpoll 2025: Bekannte Gefilde

Den kompletten Leserpoll findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

In Ausgabe 01/2026 haben wir ausführlich auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und euch dazu aufgefordert, es uns gleichzutun. Für eure Einsendungen bedanken wir uns herzlich – und präsentieren euch hier einen Teil der Ergebnisse des Leserpolls.

Beste Band aller Zeiten

Iron Maiden Metallica AC/DC Kiss Motörhead Black Sabbath Judas Priest Doro Slayer Led Zeppelin

Aufsteiger des Jahres

Orbit Culture Castle Rat Coroner Iotunn The Halo Effect Avatar Yungblud Warfield Ambush April Art

Absteiger des Jahres

Manowar Sabaton Rammstein Arch Enemy Guns N’ Roses Hämatom Ghost Iron Maiden Volbeat Machine Head

Bester Club/ beste Metal-Location 2025

Backstage, München Schlachthof, Wiesbaden Markthalle, Hamburg Turock, Essen Der Hirsch, Nürnberg Hellraiser, Leipzig Batschkapp, Frankfurt Zeche, Bochum Substage, Karlsruhe Kulturwerk, Herford

Bestes Festival 2025

Wacken Open Air Summer Breeze Rockharz Rock am Ring/im Park METAL HAMMER PARADISE Reload Festival Party.San Nova Rock Graspop Metal Meeting Keep It True

Beste MH-Geschichte

50 Jahre Iron Maiden Ozzy & Black Sabbath 50 Jahre Motörhead Scorpions Kreator Helloween Das Metal-Jahr 1985 Parkway Drive Behemoth Arch Enemy

