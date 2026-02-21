Leserpoll 2025: Bekannte Gefilde

Auch interessant
In Ausgabe 01/2026 haben wir ausführlich auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und euch dazu aufgefordert, es uns gleichzutun. Für eure Einsendungen bedanken wir uns herzlich – und präsentieren euch hier einen Teil der Ergebnisse des Leserpolls.
Beste Band aller Zeiten
- Iron Maiden
- Metallica
- AC/DC
- Kiss
- Motörhead
- Black Sabbath
- Judas Priest
- Doro
- Slayer
- Led Zeppelin
Aufsteiger des Jahres
- Orbit Culture
- Castle Rat
- Coroner
- Iotunn
- The Halo Effect
- Avatar
- Yungblud
- Warfield
- Ambush
- April Art
Absteiger des Jahres
- Manowar
- Sabaton
- Rammstein
- Arch Enemy
- Guns N’ Roses
- Hämatom
- Ghost
- Iron Maiden
- Volbeat
- Machine Head
Bester Club/ beste Metal-Location 2025
- Backstage, München
- Schlachthof, Wiesbaden
- Markthalle, Hamburg
- Turock, Essen
- Der Hirsch, Nürnberg
- Hellraiser, Leipzig
- Batschkapp, Frankfurt
- Zeche, Bochum
- Substage, Karlsruhe
- Kulturwerk, Herford
Bestes Festival 2025
- Wacken Open Air
- Summer Breeze
- Rockharz
- Rock am Ring/im Park
- METAL HAMMER PARADISE
- Reload Festival
- Party.San
- Nova Rock
- Graspop Metal Meeting
- Keep It True
Beste MH-Geschichte
- 50 Jahre Iron Maiden
- Ozzy & Black Sabbath
- 50 Jahre Motörhead
- Scorpions
- Kreator
- Helloween
- Das Metal-Jahr 1985
- Parkway Drive
- Behemoth
- Arch Enemy
