Verlosung: Kino-Tickets für ‘Into The Wild’ zu gewinnen

Mit ‘Into The Wild’ verfilmte Sean Penn die spektakuläre Geschichte des Aussteigers Christopher McCandless, der in den Neunziger Jahren durch die USA nach Alaska reist. Entstanden ist ein bewegendes Aussteigerdrama, das auf dem gleichnamigen Besteller von Jon Krakauer basiert, mehrfach ausgezeichnet und unter anderem auch mit zwei Oscar-Nominierungen geehrt wurde.

Das bewegende Drama über die Suche nach Sinn und Freiheit, mit Emile Hirsch in der Hauptrolle und hochkarätig bis in die Nebenrollen besetzt, wird mit dem grandiosen Soundtrack von Pearl Jam-Frontsänger Eddie Vedder untermalt.

Am 7. Juli kehrt der preisgekrönte Film zurück auf die große Leinwand. Einen Eindruck zum Film vermittelt der Trailer, der hier zu sehen ist:

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Kurzinhalt

Der junge Christopher McCandless (Emile Hirsch) bricht nach seinem Studium radikal mit seinem wohlhabenden, aber lieblosen Leben.

Ohne Geld reist er quer durch die USA Richtung Alaska, trifft andere Aussteiger (u.a. Kristen Stewart und Catherine Keener), schließt Freundschaften und findet menschliche, lang vermisste Nähe.

Doch auf der Suche nach der Freiheit kann ihn niemand halten…

Weitere Informationen:

Emile Hirsch spielt Christopher McCandless, der tatsächlich in den Neunzigern durch die USA bis hoch in den Norden nach Alaska reiste. Der Autor und Bergsteiger Jon Krakauer veröffentlichte ein paar Jahre später dessen bewegende Geschichte als Biografie („Into the Wild“/„In die Wildnis“). Regisseur Sean Penn blieb bei seiner Adaption dicht an dem von Krakauer skizzierten Leben McCandless‘ und inszenierte so ein bewegendes Aussteigerdrama über die Suche nach Sinn und Freiheit. Untermalt wird der Film von Musik des Pearl Jam-Frontsängers Eddie Vedder. Der damals 82-jährige Hal Holbrook wurde für seine Rolle zum ersten Mal in seiner Karriere für einen Oscar® nominiert.

‘Into The Wild’

Regie: Sean Penn; mit: Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt, Jena Malone, Catherine Keener, Vince Vaughn, Kristen Stewart, Hal Holbrook u.v.a.

KINO-EVENTTAG: 7. Juli 2026

Kino-Event-Reihe Best Of Cinema:

Die monatliche Kinoreihe bringt an jedem 1. Dienstag im Monat Kultfilme und Evergreens zurück auf die große Leinwand. So bekommen Klassiker einen festen Platz im Kinoprogramm: Circa 300 Kinos haben sich zusammengefunden und präsentieren unter dem Namen Best Of Cinema in Kooperation mit Studiocanal, Tobis, X Verleih, Capelight Pictures und Warner Bros. Pictures großartige Meisterwerke der Filmgeschichte.

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Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Wild“ schreiben:

Dein Name (Pflichtfeld) Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld) Straße und Hausnummer (Pflichtfeld) PLZ (Pflichtfeld) Ort (Pflichtfeld) Deine Lösung (Pflichtfeld)

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 01.07.2026, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

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