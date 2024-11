Eine Iron Maiden-Doku auf Netflix sorgt für Trubel, eine Aussage von Mikael Åkerfeldt für Stress mit Steven Wilson – oder etwa nicht? Grand Magus im Interview. Neue Alben von Iotunn, Swallow The Sun u.a.

Back In Black – das Metal-Update Die Metal-Welt jubelt: Für März 2025 wird eine Iron Maiden-Dokumentation auf Netflix angekündigt. Toll – nur: stimmt leider gar nicht. Auch der vermeintliche Streit zwischen Steven Wilson und Opeths Mikael Åkerfeldt ist wohl nicht, was er zu sein scheint. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Ensiferum WINTER STORM Swallow The Sun SHINING Devin Townsend POWERNERD Iotunn KINSHIP Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.…