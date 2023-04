Metallica: So war es beim 1. Konzert in Amsterdam

auch interessant

Metallica haben am gestrigen Abend (Donnerstag, 27.04.2023) das erste von zwei Konzerten in Amsterdam absolviert und damit den Startschuss für ihre Europatournee gegeben. Bei der Show der „M72“-Tour in der Johan-Cruyff-Arena kam ein spektakuläres neues Bühnen-Design zum Einsatz, bei dem James Hetfield und Co. auf einem kreisförmigen Steg spielen. Im Inneren befindet sich der sogenannte „Snake Pit“, in dem total eingefleischte Fans dem Stelldichein beiwohnen.

Gelungener Auftakt

Die Formation tritt in jeder Tour-Stadt zwei Mal auf — und spielt dabei zwei komplett unterschiedliche Setlists. Das zweite Gastspiel in der niederländischen Hauptstadt findet am morgigen Samstag, den 28. April 2023, statt. Five Finger Death Punch haben ihren Supportslot dafür abgesagt, weil Sänger Ivan Moody eine Operation an der Leiste auskurieren muss. Stattdessen darf Nightwish-Frontfrau Floor Jansen auftreten. Ice Nine Kills sind ebenfalls als Vor-Band am Start. Bei der gestrigen Show eröffneten Architects und Mammoth WVH.

Hetfield, Ulrich, Hammett und Trujillo begannen das Konzert mit ‘Orion’ — das letzte Mal, dass Metallica mit diesem Lied ein Stelldichein starteten, datiert auf Dezember 2011. Darüber hinaus feierten zwei Lieder von neuen Album 72 SEASONS ihre Livepremiere. So spielte die Gruppe ‘Screaming Suicide’ und ‘Sleepwalk My Life Away’ zum ersten Mal überhaupt live. Die vollständige Song-Liste vom Amsterdamer Auftritt findet ihr nachfolgend.

Die Setlist der Metallica-Show in Amsterdam (27.04.2023):

Orion For Whom The Bell Tolls Holier Than Thou King Nothing Lux Æterna Screaming Suicide Fade To Black Sleepwalk My Life Away Nothing Else Matters Sad But True The Day That Never Comes Ride The Lightning Battery Fuel Seek & Destroy Master Of Puppets

72 SEASONS BEI AMAZON ORDERN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.