Lars Ulrich hofft, dass Metallica noch 20 Jahre weitermachen

Während eines Interviews im Rahmen der Radiosendung „Wired In The Empire“ verriet Max Cavalera (Ex-Sepultura, Soulfly), welchen Song von Metallica er gerne einmal covern würde. Seine Auswahl kann der Musiker gut begründen, denn hinter seiner Präferenz - dem Titel-Track von RIDE THE LIGHTNING (1984) - verbirgt sich eine persönliche Geschichte. Max Cavalera hat große Pläne „Ich würde liebend gerne ‘Ride The Lightning’ covern“, sagte Max. „Es ist ein kranker Song. Das Riff ist krank. Die Texte sind krank. 'Flash before my eyes, now it's time to die.' Es ist wie... Aaarrrgh. So gut.“ Die Schwärmerei für ausgerechnet diesen Song hat dabei einen…