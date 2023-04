Lars Ulrich: „Die NWoBHM ist ein großer Teil von Metallica“

Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich zufolge macht die New Wave of British Heavy Metal (NWoBHM) „einen großen Teil“ der Band aus. Dies gab der Musiker im Interview mit dem japanischen Radiomoderator Masa Ito zu Protokoll (siehe Videos unten). Demnach habe die musikalische Bewegung mit dazu beigetragen, dass die Gruppe (immer noch) existiere.

Keine beabsichtigte Referenz

So befänden sich Bands aus der NWoBHM auf den Playlists von Lars Ulrich, die er sich regelmäßig anhört. „Ohne Witz — erst gestern habe ich mir ‘Good Morning Freedom’ von Def Leppard und ‘Hollow Ground’ angehört. Das war eine Single von einer dieser weniger bekannten NWoBHM-Bands Hollow Ground. Da habe ich meinen Sohn zur Schule gefahren, ihn wieder abgeholt und zum Sport gebracht. Die New Wave of British Heavy Metal ist ein großer Teil von mir und Metallica. Für uns in der Gruppe ist die New Wave of British Heavy Metal ein Geschenk, das uns unaufhörlich etwas gibt. Mal mehr, mal weniger.“

Alsdann sprach Lars Ulrich noch ‘Lux Æterna’ an, die erste Single aus dem aktuellen Metallica-Album 72 SEASONS. „Ich weiß, dass eine Menge Leute ‘Lux Æterna’ mit der New Wave Of British Heavy Metal in Verbindung bringen. Und ich kann dir sagen und dir dabei in die Augen schauen, dass das nicht unbedingt unser Schlachtruf dafür war. Als wir das Lied geschrieben haben, haben wir uns nicht gesagt: ‚Lasst uns einen New Wave of British Heavy Metal-Song schreiben.‘ Aber offensichtlich kann ich diese Verknüpfungen in dem Track hören, wenn ich mich vom Aufnahme- und Schreibprozess loslöse. Und wie gesagt bin ich immer stolz darauf, die Fahne des New Wave Of British Heavy Metal bei jeder Gelegenheit hoch zu halten.“

