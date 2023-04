Metallica: Fluch und Segen

METAL HAMMER: Einige Details stechen hervor – etwa die harmonischen Zwillingsgitarren in ‘Too Far Gone?’ oder die Jam-­Passage in ‘Inamorata’. Was schwebte euch dabei vor?

Rob Trujillo: Elemente wie mehrstimmige Gitarren und Harmonien erinnern an klassische Metallica. Melodische Momente, wie ich sie nenne, sind in unseren Liedern wichtig. In ‘Inamorata’ gibt es ein Outro, das regelrecht eskaliert – ein kraftvolles Ende der Reise. Das Lied erzählt eine Geschichte und alles führt zu diesem Ende, dann folgt die Befreiung. Einige mehrstimmige Gitarren in anderen Stücken gehen eher in Richtung Thin Lizzy. James und Kirk können das zusammen richtig gut. Außerdem gibt es diese eher rhythmischen Bass- und Schlagzeugmomente. Das Album hat einige Intros mit einem funky Takt. Zugleich beinhaltet 72 SEASONS zackige, fast unerbittliche und metallisch aggressive Phasen, die in die Songs hineinziehen.

Intensive Einleitungen

Es gibt Einleitungen, die vermitteln, dass eine Reise beginnt. Sie klingen anders, sind aber auf eigene Weise intensiv. Stilistisch hört man viel Unterschiedliches, und genau das liebe ich daran. In Nummern wie ‘Lux Æterna’ spürt man den Geist von Lemmy. Mir war, als würde er durch den unbarmherzig treibenden Bassrhythmus sprechen. Das Stück fordert mich körperlich am meisten, es geht am schnellsten voran. Es steckt viel Persönlichkeit darin, deshalb macht es so viel Spaß.

MH: Im Gegensatz zu ‘Lux Æterna’ fallen einige Stücke ziemlich lang aus. Was wolltet ihr dabei umsetzen?

RT: Metallica haben viele Ideen, die Band verfügt über so viele Riffs und andere tolle Song-Bausteine! All das wollen wir teilen und musikalisch übermitteln. Deshalb bekommt man von uns selten Songs mit weniger als fünf Minuten – wir haben einfach so viel cooles Material anzubieten. Wenn wir all das mit unserer Energie in einen Song stecken, sind wir plötzlich bei sieben Minuten. Metallicas Fluch und Segen ist, dass es keinen Mangel an coolen Ideen gibt. Ich hatte zehn Riffs, die für 72 SEASONS nicht einmal angehört wurden. Das ist in Ordnung, die Riffs auf dem Album sind schließlich großartig. In vielen Songs stecken unzählige Wendungen und Ideen. ‘Inamorata’ ist elf Minuten lang, doch es wirkt wie ein Fünfminüter. Das ist etwas Besonderes.

Sonne und Wind im Haar

MH: ‘Inamorata’ ist sowieso ein tolles Stück, um das Album zu beenden, ein echter Höhepunkt!

RT: Für mich ähnelt der Song einer Autofahrt an einer Küste. Neben einem liegt der Ozean, man spürt Sonne und Wind im Haar, und auf einmal befindet man sich auf einer Reise. Genau das mag ich an guter Musik – sie transportiert einen an einen anderen Ort, indem man die Augen schließt und zuhört.

