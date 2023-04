Die METAL HAMMER-Maiausgabe 2023: Metallica, Holy Moses, Motörhead u.a.

Die Fans einer Uni setzten sich elegant über ein Verbot der NCAA hinweg und sangen den Metallica-Klassiker aus vollen Hälsen zu Spielbeginn.

Welchen Metallica-Song haben wir alle viel zu oft gehört? Wahrscheinlich würden die Frage ‘Nothing Else Matters’ und ‘Enter Sandman’ unter sich ausmachen. Letzterer ist auch bei Sport-Events beliebt -- in den USA zum Beispiel bei den Yankees oder auch bei den Spielen der Mannschaften der Virginia Tech-Universität. Klanglicher Mittelfinger Nun begab es sich, dass die Uni bei einem Match in einem Frauen-Basketball-Wettbewerb den Track nicht spielen durfte. Das ging darauf zurück, dass Virginia Tech selbigen Wettbewerb als "neutralen Ort" ausrichtete. Deswegen ordnete die National Collegiate Athletic Association (NCAA) an, ‘Enter Sandman’ von Metallica dürfe nicht wie traditionell sonst bei den…