Rob Halford (Judas Priest), Accept, Kanonenfieber und mehr blicken zusammen mit der METAL HAMMER-Redaktion zurück auf 2024 und anderes.

In aller Ausführlichkeit findet ihr den Jahresrockblick auf 2024 in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe, die ihr am Kiosk findet und portofrei bestellen könnt unter www.metal-hammer.de/shop. Das METAL HAMMER-Album des Jahres ... kommt 2024 von Judas Priest. Hört hier, warum es dieses Jahr kein Vorbeikommen an INVINCIBLE SHIELD gab! And Justice For All – die METAL HAMMER-Alben des Jahres Die besten Metal-Alben 2024 aus allen Genres: Black Metal Death/Deathcore/Melodic Death/Grind Hard Rock/Rock Alternative Rock/Deutschrock/Punk Dark/Gothic/Symphonic/NDH/Industrial Doom/Stoner/Sludge Folk/Pagan/Viking/Mittelalter Metalcore/Hardcore Modern/NWOAHM/New Metal/Crossover Post Rock/Post Metal/Post Hardcore Power/True/Melodic/Heavy Metal Progressive Thrash Metal Musikerrückblicke – eure Metal-Helden blicken exklusiv im METAL HAMMER-Podcast zurück auf 2024…