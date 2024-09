Five Finger Death Punch: Ivan Moody bricht sich Rippe

Ivan Moody mit Five Finger Death Punch 2020 in Paris

auch interessant

Five Finger Death Punch-Frontmann Ivan Moody hat sich kürzlich bei einer Liveshow verletzt. Der Sänger rutschte am vergangenen Donnerstag (26.09.2024) während des Songs ‘IOU ’ auf der regennassen Bühne beim Louder Than Life Festival im Kentucky Expo Center in Louisville, Kentucky aus. Bei dem Sturz brach sich der 44-Jährige eine Rippe. In Folge mussten die Modern-Metaller ihren Supportgig für Metallica am gestrigen Sonntag (29.09.2024) in Mexiko Stadt absagen.

Schmerhafte Souvenirs

In einer Instagram-Story lieferte der Five Finger Death Punch-Musiker noch weitere Informationen über seine derzeitige Verfassung. Demnach habe Moody „einen Bluterguss, der von der Innenseite seiner Achselhöhle bis seitlich ans Knie reicht“. Weiterhin fühle sich seine Hand an, als ob „sie zerschmettert ist“. Nach seinem Krankenhausbesuch, bei dem er die Rippenbruchdiagnose bekam, regte sich Ivan auf: „Ihr nehmt mich gerade auf den Arm, oder? Immer ist irgendwas. Ich sage jedoch Folgendes: Das war es wert. Louder Than Life — aber wirklich!“

Darüber hinaus schrieben Five Finger Death Punch über den Vorfall: „Beim Louder Than Life Festival letzten Donnerstag fiel Ivan Moody während des Lieds ‘IOU ’ hin und brach sich eine Rippe — während der Regen herunterfiel. Trotz des Sturzes war Ivan in der Lage, den Auftritt zu Ende zu bringen.“ Über die Vereinigten Staaten zog am Wochenende der Hurrikan Helene hinweg und brachte reichlich Regen mit sich. Metallica rekrutierten nach dem Ausfall von 5FDP kurzerhand die mexikanische Formation Agora als Ersatz.

