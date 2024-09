Five Finger Death Punch waren gerne mit Metallica auf Tour

Chris Kael mit Five Finger Death Punch am 10. Februar 2020 in München

In einem Interview mit 107.7 The Bone sprach Five Finger Death Punch-Bassist Chris Kael über seine Erfahrung, mit Metallica zu touren. An die gemeinsame Reise hat der Musiker gute Erinnerungen, wie er erklärte.

Five Finger Death Punch: Unterwegs mit Metallica

Empfehlung der Redaktion Skid Row wollen Sebastian Bach auf keinen Fall zurück Hard Rock Skid Row sind nach wie vor auf der Suche nach einer Neubesetzung am Mikrofon. Eine Rückkehr von Sebastian Bach schließt die Band jedoch kategorisch aus. „Das Coolste an der ganzen Sache ist, dass James Hetfield meinen Namen kennt. Er kennt meinen Namen! Metallica hatten einen großen Einfluss auf mich, als ich aufwuchs. Cliff Burton ist immer noch mein Lieblingsbassist. Ich singe wegen James Hetfield“, erklärte Kael. „Ich habe mir den ganzen Hair Metal-Kram der Achtziger angehört, also Mötley Crüe, Skid Row und den ganzen Kram. […] Und dann hörte ich James. Ich dachte mir: ‚Das kann ich auch.‘ Und er ist der Grund, warum ich meinen Bass so verdammt tief spiele.

Sie sind immer noch so aktiv am Fan-Erlebnis beteiligt, das ist unglaublich. Es gibt mir Hoffnung für die Zukunft und lehrt mich, bescheiden zu bleiben, mich zu engagieren und alles im Griff zu haben. […] Ich bin ein Hardcore-Punk Rock-DIY-Typ. Sie sind das ebenso. Sie sind bei allem voll dabei, was sie tun. […] Und ich liebe es, das zu sehen. Eines Tages war ich mit meinem Techniker im Catering, und James Hetfield kam herein. Er telefonierte mit jemandem. Und ich sah, wie er auflegte. […] Er sagte: ‚Hey, Kael. Geht es dir gut? Hast du Spaß? Brauchst du etwas?‘ […] Dann rief er zurück. Ich schaute auf meine Technik. Ich dachte bloß: „Hat James Hetfield gerade aufgelegt, um ‚Hallo‘ zu sagen?

Empfehlung der Redaktion Metallica trauern um Fan, der bei Konzert verstorben ist Thrash Metal Metallica nehmen Abschied von einem Fan, der beim Gastspiel im kanadischen Edmonton wegen eines medizinischen Problems das Zeitliche gesegnet hat. Ich bin mir also sehr bewusst, wie wunderbar diese ganze Erfahrung ist, mit Leuten zusammenarbeiten zu können, die ich als Kind bewundert habe, Leute, die der Grund sind, warum ich Musik mache. Wir haben für Kiss eröffnet. Ich habe mir Gene Simmons auf mein Schienbein tätowieren lassen. Einfach auf denselben Bühnen stehen und dieselben Shows spielen zu können, das ist verrückt.“

