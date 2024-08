Metallica trauern um Fan, der bei Konzert verstorben ist

auch interessant

Bei der Liveshow von Metallica am 23. August 2024 in Edmonton in der kanadischen Provinz Alberta hat ein Fan sein Leben verloren. Der Metalhead hieß Lorne und trug den Spitznamen Viking. Offenbar war der Kuttenträger nicht bei bester Gesundheit. James Hetfield und Co. zollen dem verstorbenen Konzertbesucher nun Tribut.

Lieber Mensch

„Freitagabend, am 23. August, haben wir in Edmonton ein Mitglied der Metallica-Familie verloren“, schreibt die Formation in den Sozialen Medien. „Er starb aufgrund seines Gesundheitszustands, hat den erdlichen Körper verlassen und ist zum nächsten Abenteuer übergegangen. Es ist sehr traurig, wenn der Tod passiert. Doch wir sind davon berührt, dass er etwas von seiner finalen und hoffentlich erfreulichen Zeit mit uns verbracht hat. Unser Beileid geht raus an die Familie und Freund von Lorne ‚Viking‘. In Liebe und Respekt, Metallica.“

Des Weiteren hat sich eine Freundin von Lorne namens Erika Oldale in der öffentlichen Facebook-Gruppe zur M72 World Tour 2023/2024 zu Wort gemeldet. „Beim Konzert in Edmonton am Freitagabend hat mein Freund Lorne ein medizinisches Problem erlitten. Er wurde auf einer Trage aus dem Snakepit getragen, während die Sanitäter eine aggressive Herz-Lungen-Reanimation durchgeführt haben. Trotz aller Anstrengungen hat Lorne nicht überlebt. Angesichts der Welle von Sorge und guten Wünschen fühlen wir uns weniger verloren und allein sowie gesegnet, dass wir ihn unseren Freund nennen konnten. Danke an die Konzertgänger dafür! Er war die freundlichste Seele. Wir nannten ihn alle Viking. Er wird schmerzlich vermisst werden. Dreht einen Metallica-Song auf und erhebt euer Glas auf den Viking. Ruhe in Frieden, mein lieber Freund.“

METALLICA-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.