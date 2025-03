New York Dolls: David Johansen ist verstorben

David Johansen von den New York Dolls beim 34. alljährlichem John Lennon Tribute Benefit Concert am 5. Dezember 2014 in New York

auch interessant

Diese traurige Nachricht kommt nach den letzten Neuigkeiten leider nicht aus heiterem Himmel. New York Dolls-Ikone David Johansen ist von uns gegangen. Der Mitbegründer der legendären Punk-Gruppe litt an Krebs im Endstadium und schlief am Freitag, den 28. Februar 2025 in seinem Zuhause auf Staten Island für immer ein. Er wurde 75 Jahre alt.

Friedlich eingeschlafen

„David Johansen starb daheim am Freitagnachmittag in New York City, während er mit seiner Frau Mara Hennessey und seiner Tochter Leah Hände hielt“, heißt es im zugehörigen Statement, das ein Sprecher der Familie herausgab. „Er war umgeben von Musik, Blumen und Liebe. Nach fast einem Jahrzehnt Krankheit segnete er mit 75 Jahren durch eine natürliche Todesursache das Zeitliche.“ Die zugehörige Diagnose bekam der New York Dolls-Frontmann schon im Jahr 2020, wobei der Musiker zunächst beschloss, dies nicht an die große Glocke zu hängen. Der Krebs bei David Johansen befand sich bedauerlicherweise bereits im viertem Stadium — das heißt: es gab Fernmetastasen, unter anderem im Gehirn.

Zuletzt hatte sich die Lage verschlimmert. Denn im November 2024 brach sich die New York Dolls-Legende bei einem Sturz an zwei Stellen den Rücken. Die anschließende Operation war zwar erfolgreich, dennoch war David ans Bett gefesselt und zur Untätigkeit verdammt. Zudem musste man sich rund um die Uhr um ihn kümmern. Daher arbeitete die Familie von Johansen mit der Wohltätigkeitsorganisation Sweet Relief zusammen, welche den David Johansen Fund ins Leben gerufen hatte. Hier konnte man spenden, damit die Kosten für die Vollzeit-Krankenpflege, Physiotherapie sowie tägliche, essenzielle Ausgaben fürs Leben gestemmt werden konnten.

NEW YORK DOLLS-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.