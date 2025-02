Annihilator: Ehemaliger Sänger Coburn Pharr verstorben

Annihilator trauern um ein ehemaliges Band-Mitglied. Die kanadischen Thrash-Metaller müssen derzeit von ihrem früheren Sänger Coburn Pharr Abschied nehmen. Der Musiker wurde 62 Jahre alt. Mit Bandchef Jeff Waters und Co. veröffentlichte Pharr 1990 das Klassikeralbum NEVER, NEVERLAND, auf dem er Lieder wie ‘Road To Ruin’, ‘I Am In Command’, ‘Reduced To Ash’ oder ‘Phantasmagoria’ sang.

Einmaliges Organ

Die traurige Nachricht überbrachte Annihilator-Mastermind Jeff Waters selbst in den Sozialen Medien. „Traurige Nachricht aus der Metal-Welt: Unser NEVER, NEVERLAND-Sänger Coburn Pharr ist verstorben“, heißt es im zugehörigen Statement. „Ich werde nichts über die Einzelheiten verraten, denn das ist Familiensache. Aber ich wollte dies posten, bevor irgendwelche falschen Informationen im Internet auftauchen. Coburn war der Frontmann auf unserem besten und größten Album. Er hatte die einzigartigste Stimme all unserer Sänger — zusammen mit Randy Rampage (der ebenfalls schon gestorben ist, 2018).

Über die Jahre hinweg hatte ich sehr wenig Kontakt mit Coburn, aber ich konnte ihn dazu bringen, mit uns ein paar Songs auf der 70.000 Tons Of Metal-Kreuzfahrt im Jahr 2014 oder so [es war 2015 — Anm.d.R.] zu spielen. 2018 besuchte uns Coburn in unserem Haus in Großbritannien, was fantastisch war. Er hatte seine Mutter und Schwester verloren und sehnte sich danach, abzuhängen und über Musik und das Leben zu reden sowie wie Kontakt zu haben. […] Seither diskutierten wir, ob wir ihn für ein paar Festivalshows oder sogar eine Tour zurückbringen. Jedoch hatte er mit ein paar persönlichen Sachen — Dämonen und so weiter — zu kämpfen.

Und es war klar, dass er nicht dazu in der Lage sein würde, irgendetwas davon zu machen. Ich war wirklich froh, die Zeit 2018 mit ihm gehabt zu haben. Er machte eine schreckliche Zeit durch. Und der Gedanke daran, wieder Musik zu machen, brachte ein bisschen echte Hoffnung und Leben in seine Augen und sein Wesen zurück.“

