Skid Row wollen Sebastian Bach auf keinen Fall zurück

Foto: Redferns, Per Ole Hagen. All rights reserved.

Scotti Hill mit Skid Row bei Tons of Rock 2023 am 21. Juni 2023 in Oslo

auch interessant

Nachdem Erik Grönwall aus gesundheitlichen Gründen seinen Dienst bei Skid Row quittieren musste, sprang kurzfristig Rock-Röhre Lzzy Hale am Mikro ein. Eine permanente Besetzung dieser Position steht bislang noch aus. Schon früher dieses Jahr äußerte sich Gitarrist Dave „Snake“ Sabo zu einer potenziellen Reunion mit Sebastian Bach und meinte: „Wir wollen diesen Weg nicht erneut einschlagen. Wir wollen es einfach nicht.“

Sebastian Bach war ab 1988 Frontmann von Skid Row. 1996 gingen Bach und der Rest der Band nach einigen Streitigkeiten getrennte Wege, und die Wogen scheinen bis heute nicht geglättet. Nun sprach nämlich auch Gitarrist Scotti Hill über die Suche nach einem neuen Sänger und betonte dabei, dass Bach keinesfalls wieder Teil der Besetzung sein wird.

Einfacher, dank Internet

Empfehlung der Redaktion Skid Row: So wurde Lzzy Hale Aushilfssängerin Glam Metal, Glam Rock, Hard Rock , Heavy Metal Derzeit hilft Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale als Sängerin bei Skid Row aus. Bassist Rachel Bolan erklärt, wie sich die Zusammenarbeit entwickelt hat. Im Podcast Appetite For Distortion erklärte Hill: „Wir schauen uns einige Leute an. Wir haben eine schöne Liste von Leuten, mit denen wir uns zusammensetzen werden. Und wir schauen weiter. Aber es ist nicht wie bei The Smashing Pumpkins, dass wir einfach die ganze Welt einladen und sie ihre Kassetten auf unseren Schreibtisch werfen. Das ist etwas übertrieben. Aber viele Menschen haben sich gemeldet.“ Zudem sei es, dank Plattformen wie YouTube oder Instagram, heutzutage viel einfacher, mögliche Kandidaten kennenzulernen. „Es ist nicht mehr wie früher, als man in jeder Musikzeitung des Landes eine Anzeige aufgeben musste, mit Mundpropaganda und all dem Zeug vor dem Internet. Es ist jetzt viel einfacher.“

Auch scheinen Skid Row nicht von einer weiblichen Stimme abgeneigt – immerhin habe Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale einen fantastischen Job gemacht. „Es muss kein Mann sein. Schau dir Lzzy an. Ich meine, sie kam und rockte es. Es könnte also auch eine Frau sein.“

Eine Frage der Lebensqualität

Empfehlung der Redaktion Skid Row: Dave Sabo schließt Sebastian Bach-Rückkehr aus Heavy Rock Gitarrist Dave "Snake" Sabo hat ein unmissverständliches Machtwort bezüglich einer möglichen Skid Row-Reunion mit Sebastian Bach gesprochen. Wovon Hill und der Rest der Band jedoch sehr wohl abgeneigt sind, sei eine Reunion mit Sebastian Bach – obwohl sich viele Fans dies wünschen würden. Dazu meint der Gitarrist: „Sie werden nie aufhören, danach zu fragen. Aber für mich – und ich denke, ich kann für die anderen Jungs sprechen – ist es nur eine einfache Frage der Lebensqualität. Die Leute sagen: ,Lasst eure Differenzen beiseite und tut es.‘ Nun, ich möchte es nicht tun. Es gibt keine Differenzen. Ich möchte einfach nicht mit jemandem im Raum sein, den ich nicht mag.“

Abschließend fügte er noch hinzu: „Wenn euch Skid Row ohne diesen Sänger nicht gefällt, müsst ihr nicht zuhören.“ Jedoch honoriert er auch: „Er ist die ganze Zeit zu hundert Prozent Rock’n’Roll, und er bringt es da einfach. Wenn du ihn siehst, wirst du eine Rock-Show bekommen. Aber ich brauche das nicht in meinem Leben. Ich werde mir das nicht antun.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.