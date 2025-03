Vor genau drei Jahrzehnten veröffentlichten Skid Row ihr drittes Album SUBHUMAN RACE (stilisiert sUBHUMAN rACE). Das Werk markierte sowohl einen stilistischen als auch besetzungstechnischen Wendepunkt für die US-Amerikaner. In den Neunzigern kehrten immer mehr Bands dem klassischen Heavy Metal den Rücken zu, so auch Skid Row. Anflüge von Grunge und Einflüsse von Alternative Metal machen sich auf ihrem Drittwerk bemerkbar.

Zwiegespaltene Rezeption

Bei ihren Fans schlugen die neuen Anwandlung auf mäßig viel Begeisterung. Während es teilweise von der Presse hochgelobt wurde, wurde es in anderen Quellen zerrissen. Der US-amerikanische Rolling Stone bezeichnete die Riffs als „die frischesten seit dem Soundgarden-Album aus dem letzten Jahr“, also SUPERUNKNOWN. Entertainment Weekly hingegen kritisierte das Album als voll mit dem „gleichen, drittklassigen Metal, der Skid Row von Anfang an zu Außenseitern gemacht hat“.

Zwischenmenschliche Probleme bei Skid Row

Die Band-internen Geschehnisse hatten natürlich ihren Anteil an der Qualität des Albums. SUBHUMAN RACE sollte das letzte Werk mit Sänger Sebastian Bach und Schlagzeuger Rob Affuso werden. Bassist Rachel Bolan erzählte 2006 in einem Interview mit Metal Exiles : „Dieses Album war ein Alptraum. Die Band ist auseinandergefallen, war aber gezwungen, noch einmal zusammen ins Studio zu gehen. Das Aufnahmen, Schreiben und Produzieren war die Hölle.“ Da hat auch der Produzentenwechsel von Michael Wagner zu Bob Rock nicht geholfen. „Wir haben mit jemand völlig neuem zusammengearbeitet, nachdem wir uns so an Michael gewöhnt hatten. Bob ist ein genialer Produzent, aber das war ein ungünstiger Zeitpunkt. Niemand hatte schuld, es war einfach, wie es war. Außerdem ist das Album einfach schlecht.“

Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, dass Skid Row, seit sie bei der „Balance“-Tournee von Van Halen mitgewirkt hatten, SUBHUMAN RACE so gut wie nie wieder live spielten. Sebastian Bach hingegen integrierte den ein oder anderen SUBHUMAN RACE-Song in die Setlists seiner Solo-Band.

Trotzdem hat auch er eine klare Meinung über das Werk. 2018 erzählte er in einem Interview mit Rock Talk With Mitch Lafon : „Ich habe in einen lustigen Beitrag im Internet gelesen, dass SUBHUMAN RACE das erste Album mit Bob Rocks schrecklichem Snaresound war. Der gleiche Sound, den man auch bei Metallica s ST. ANGER hören kann. Es dreht sich im ganzen Beitrag nur darum, ob SUBHUMAN RACE die Wurzel von ST. ANGER ist.“ Er fuhr fort: „Wenn ich das Ding anmache, klingt es, als wäre meine Stereoanlage kaputt. Ich frage mich immer wieder, was zur Hölle da los ist. Es klingt einfach komisch, mehr kann ich dazu nicht sagen.“

