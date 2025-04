Das komplette Interview mit Behemoth findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Beschäftigt man sich intensiver mit den Texten des Werks, wird eines deutlich: Nergals Ausdrucksweise mag anspruchsvoll und poetisch ausfallen („Ich nenne es Milton-haft, mit ‘Paradise Lost’-Vibes…“); die Interpretation des Gesagten fällt dabei durchgehend schwer. Während in OPVS CONTRA NATVRAM historische oder aus griechischen Sagen bekannte Namen wie Spartakus, Sisyphos, Odysseus oder Atlas auftauchen und damit einen Kontext zur Interpretation geben, tappt man nun bei der Suche nach konkreten Aussagen oft im Dunkeln. „Ich liebe es, wenn Umgangssprachliches wie ,shit‘ auf wunderschöne Shakespeare-Dichtkunst trifft“, kommentiert Nergal seine Worte am Beispiel des Titel-Tracks. „Wenn man beides kombiniert und Extreme aufeinandertreffen, entsteht Magie.

Ich hoffe, dass unser Schaffen multidimensional wirkt. Wir legen den Kurs fest, lassen aber noch immer Raum für unsere Musik und insbesondere die Texte.“ Von seinen Fans wünscht sich der Musiker die Zeit und Muße, sich tief in Behemoths Lyrik hineinzuarbeiten und eigene Interpretationen zu wagen. Gewissermaßen erkennt er darin eine Antithese zur heutigen Schnelllebigkeit, in der sich kaum noch jemand mehrere Minuten lang auf eine Tätigkeit konzentrieren kann. „Ich lese immer noch gerne und vertiefe mich in die Song-Texte von Lieblingskünstlern wie Nick Cave, Depeche Mode oder Bathory. Dadurch versetze ich mich in ihre Welt, um sie besser zu verstehen. Heutige Generationen erleben alles sehr schnell, nichts besitzt mehr Relevanz.

Das bedauere ich aufrichtig“, resümiert der 47-Jährige, und schildert das prägende Gefühl, sich in den Neunzigern in Alben wie STORM OF THE LIGHT’S BANE (Dissection) oder DE MYSTERIIS DOM SATHANAS ( Mayhem ) zu vertiefen. „Diese Platten trage ich bis heute im Herzen, ich kenne sie in und auswendig. Doch ich habe den Eindruck, dass es in der heutigen Szene nur noch darum geht, so viel Content wie möglich zu veröffentlichen. Die Menschen kommen nicht mehr dazu, sich mit dem Einzelnen zu beschäftigen und es zu durchdringen, da stetig Neues nachkommt. Es gibt zu viel von allem; wir fühlen uns übersättigt, verloren, verwirrt.

Ständig lenkt uns etwas anderes ab. Das höchste Gut ist heute Aufmerksamkeit. Diese wird von Social Media brutal zerstört, man springt wie ein verdammter Hamster vom einen zum anderen und zerstört damit das eigene Gehirn und die Fähigkeit, sich länger auf etwas zu konzentrieren“, wettert der Künstler, der sich die Schwächen der Sozialen Medien bewusst für die eigenen Zwecke zunutze macht. „Platten wie die unsere erfordern Zeit. Man muss sie in sich resonieren lassen und darüber nachdenken.

Einen Titel wie THE SHIT OV GOD vergisst man nicht, doch ich will, dass in ein, zwei oder zehn Jahren noch darüber gesprochen wird. Ich ermutige dazu, da ich diese Ermutigung selbst brauche: Auch ich bin in dieser modernen Welt gefangen und versage an vielen Fronten. Der analoge Mann in mir kämpft mit dem digitalen Mann, der mir aufgebürdet wird. Es gibt nicht nur Schlechtes in dieser Welt, doch man muss die Werkzeuge, die einem dienen, von denen unterscheiden können, denen man selbst dient.“

