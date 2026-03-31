Als KARMACODE im Jahr 2006 erschien, markierte das Album einen entscheidenden Moment in der Entwicklung von Lacuna Coil. Die Mailänder hatten sich längst einen Namen in der Gothic Metal-Welt gemacht, doch mit ihrem vierten Werk gelang ihnen der Schritt in eine neue Liga. Die Produktion wirkte druckvoller, der Klang moderner und die stilistische Ausrichtung mutiger als je zuvor.

Ein Album, das Zeit brauchte

Ursprünglich war die Veröffentlichung bereits für 2005 geplant. Die Band entschied sich jedoch bewusst dafür, den Prozess zu verlängern, um jedes Detail auszufeilen. Diese zusätzliche Zeit zahlte sich aus, denn KARMACODE entwickelte sich zu einem ihrer prägendsten Alben und einem Werk, das bis heute als Meilenstein ihrer Karriere gilt.

Ein Stück italienische Musikgeschichte

KARMACODE verkaufte sich weltweit rund 500.000 Mal. Besonders stark war die Resonanz in den USA, wo 200.000 Einheiten abgesetzt wurden. In Deutschland erreichte das Album Platz 43 der Charts. In ihrer Heimat Italien gelang Lacuna Coil mit Platz 17 die beste Chart-Platzierung ihres Viertwerks. Mit 20.000 verkauften Exemplaren erreichten sie dort sogar Silber-Status, was den Erfolg zusätzlich unterstreicht.

Vier Singles und ein Ritterschlag

Aus dem Album gingen vier Singles hervor: ‘Our Truth’, ‘Closer’, ‘Within Me’ und das vielbeachtete ‘Enjoy The Silence’-Cover. Letzteres sorgte für eine der bemerkenswertesten Reaktionen der Band-Geschichte. Dave Gahan von Depeche Mode lobte die Interpretation mehrfach ausdrücklich und erklärte in einem ZDF-Interview, sie habe genau die Atmosphäre eingefangen, die er sich immer gewünscht habe. Diese Anerkennung aus solch prominenter Quelle verlieh der Single zusätzliche Strahlkraft.

Östliche Motive und metallische Schärfe

Musikalisch wagte die Band neue Schritte. Immer wieder tauchen orientalische Einflüsse auf, die dem Album eine besondere Note verleihen. Besonders deutlich wird dies im markanten Intro von ‘Our Truth’. Die Gitarren wirken härter, die Arrangements moderner und der Gesamt-Sound deutlich metallischer. Lacuna Coil entfernten sich damit ein Stück von ihren klassischen Gothic-Wurzeln, ohne ihre Identität zu verlieren.

Vom Ozzfest bis in die Videospielkultur

Nach der Veröffentlichung tourten Lacuna Coil gemeinsam mit Rob Zombie durch Nordamerika und spielten beim Ozzfest 2006. Dort standen sie neben Bands wie System Of A Down und Ozzy Osbourne auf der Bühne. Bemerkenswert ist, dass sie als erste Band mit einer Frontfrau als Co-Headliner auftraten, was ihren Stellenwert in der Szene eindrucksvoll unterstrich.

Auch in der Pop-Kultur hinterließ KARMACODE Spuren. ‘Closer’ wurde in ‘Guitar Hero III: Legends Of Rock’ und weiteren Videospielen verwendet. ‘Our Truth’ fand ebenfalls seinen Weg in mehrere Spiele, darunter ‘Rock Band 2’, auch wurde es im Horrorfilm ‘Underworld: Evolution’ (2006) eingesetzt.

Ein Remix-Wettbewerb, der Fans auf die Bühne holte

Im Herbst 2007 startete die Band einen Remix-Wettbewerb zu ‘To The Edge’. Fans konnten ihre Versionen einreichen und hatten die Chance auf eine offizielle Veröffentlichung. Die Gewinner wurden später tatsächlich auf der 2008 erschienenen DVD ‘Visual Karma (Body, Mind And Soul)’ verewigt, die Live-Material, Behind The Scenes-Einblicke und ebenjene Fan-Remixe enthielt.

Warum KARMACODE bis heute Bedeutung hat

KARMACODE steht für eine Phase, in der Lacuna Coil ihren Sound schärften und ihren internationalen Durchbruch festigten. Das Album verbindet Mut, stilistische Weiterentwicklung und eine klare Vision. Auch zwei Jahrzehnte später wirkt es kraftvoll, modern und wegweisend – ein Werk, das die Band nachhaltig geprägt hat und im Gothic Metal bis heute nachhallt.

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