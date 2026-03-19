Spätestens 2024 hat auch der nichtmetallische Teil der Welt von den Franzosen aus Ondres gehört, als Gojira als erste Metal-Band bei der Eröffnung der Olympischen Spiele auftraten. Doch bevor sie für diesen Tag ihren Grammy kassierten, stand ein Werk, das heute wie ein verborgenes Relikt wirkt: TERRA INCOGNITA, ihr rätselhaftes, seltenes und bis heute faszinierendes Debüt.

Von Godzilla zu Gojira

1996 gründeten die Brüder Joe und Mario Duplantier gemeinsam mit einigen Freunden die Band – damals noch unter dem Namen Godzilla. Joe war zu jenem Zeitpunkt gerade mal 19 Jahre alt, Mario sogar erst 14. Zwischen 1996 und 2000 veröffentlichten sie vier Demos, spielten auf regionalen Bühnen und standen schnell, noch vor dem Debütalbum, als Support für Death Metal‑Größen wie Cannibal Corpse oder Edge Of Sanity auf der Bühne. Musikalisch war die Richtung früh klar: Progressive- und Technical Death Metal, aber mit einer spirituellen, philosophischen Tiefe, die man in diesem Genre damals wenig fand.

Ein Album wie ein spiritueller Kompass

Der Titel TERRA INCOGNITA – Lateinisch für „unbekanntes Land“ – ist kein Zufall. Im Booklet erklärt die Band den Bezug zum hinduistischen Glauben: Die Gottheit Brahma habe der Menschheit den direkten Zugang zum Göttlichen entzogen, nachdem dieser missbraucht wurde. Dieses Göttliche liege nun verborgen im Inneren jedes Menschen: ein unbekanntes Land, das es zu erforschen gilt.

Genau diese Suche prägt das Album. Es ist roh, dunkel, introspektiv und gleichzeitig der erste Schritt in die spirituelle Welt, die Gojira später einzigartig machen sollte.

Walden, aber düsterer: Die Entstehung in der Einsamkeit

Die Entstehungsgeschichte könnte aus einem Roman stammen: Joe Duplantier zog sich gemeinsam mit seiner Freundin in eine abgelegene Hütte zurück. Ohne Strom, ohne Einkommen, fernab der Gesellschaft. Dort schrieb er das komplette Album.

Diese Phase verarbeitete er später im Musikvideo zu ‘Love’. Die Isolation, die Selbstsuche, das Ringen mit der eigenen Kreativität – all das pulsiert durch TERRA INCOGNITA.

Das komplette Musikvideo seht ihr hier:

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Kleine Geschichten, große Wirkung

Ein besonders charmantes Detail: ‘04’ wurde ursprünglich als Geschenk zum 50. Geburtstag der Mutter der Duplantier‑Geschwister geschrieben. Der Anruf am Anfang? Kein Studiogimmick, sondern der echte Bruder der Mutter, der ihr gratuliert. Eigentlich sollte der Song nie veröffentlicht werden, heute ist er ein liebevoller Fremdkörper auf einem ansonsten düsteren Album.

Auch das Cover hat seine eigene Geschichte: Der Mann darauf ist Gitarrist Christian Andreu. Joe beschrieb das Motiv in einem Interview einmal als „Erkundung der Seele“. Das macht es zu einem visuellen Sinnbild für das „unbekannte Land“, das der Albumtitel verspricht.

Dann wäre da noch das versteckte Lied. Nach ‘In The Forest’ folgen dreieinhalb Minuten Stille, bevor ‘Terra Inc.’ beginnt. In den Reissues wurde die Stille auf ein paar Sekunden verkürzt. TERRA INCOGNITA erschien 2001 und wurde 2009 erstmals neu aufgelegt – inklusive drei Live‑Bonusliedern eines 2006er-Konzerts in Antwerpen. 2016 folgte ein weiteres Reissue.

Ein Blick zurück – und nach vorn

Joe Duplantier sagte einmal im Gespräch mit dem britischen METAL HAMMER: „Ich habe viel Mike Oldfield gehört, während ich das Album geschrieben habe.“ Heute kann er sich inhaltlich nicht mehr vollständig mit dem Debüt identifizieren und lacht: „Wir waren definitiv nicht böse, aber viele unserer musikalischen Einflüsse waren es definitiv.“

Genau das macht den besonderen Reiz von TERRA INCOGNITA aus: Es zeigt eine Band, die noch sucht, tastet, experimentiert – und gerade dadurch ihren eigenen Weg findet. Es bleibt ein Album, das man nicht einfach hört, sondern entdeckt. Ein Werk voller roher Energie, spiritueller Tiefe und künstlerischer Unruhe: der erste Schritt von Gojira, die später zu einer der wichtigsten Stimmen des modernen Metal werden sollte.

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