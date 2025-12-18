Toggle menu

Gojira würden nie ein komplettes Album live spielen

Gojira @ Summer Breeze 2025, 14.8.2025
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Gojiras Joe Duplantier erklärt, warum die Band nie ein komplettes Album live spielen würde. Außerdem gibt er ein Update zum neuen Material.
Da das letzte Studiowerk FORTITUDE nun schon vier Jahre zurückliegt, haben Gojira in den vergangenen Monaten fleißig an Nachschub gearbeitet. Zudem hatten die Franzosen dieses Jahr einiges zu feiern. Anfang des Jahres erhielten Gojira einen Grammy in der Kategorie „Best Metal Performance“ für ihren Auftritt bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024 in Paris. Zudem wurde anlässlich des zwanzigsten Geburtstags der Platte FROM MARS TO SIRIUS eine Live-Studio-Session aus den Silver Cord Studios veröffentlicht.

Studio vs. Live

Das ist aber auch das einzige Zugeständnis, das Joe Duplantier und seine Truppe diesbezüglich machen. Wie der Frontmann nämlich dem französischen Rolling Stone gegenüber erklärte, sei sicher, dass Gojira keines ihrer Alben jemals von Anfang bis Ende live spielen werden. „Wir haben es schon in der Probe getestet, aber es funktioniert nicht.“ Für ihn sei das Hören eines Studioalbums damit verbunden „im Bett zu liegen, Kopfhörer aufzusetzen, einer Geschichte zu folgen und dabei verrückte Dinge zu erleben.“

Duplantier sprach auch über das lang erwartete neue Album, das 2026 erscheinen soll. Die Band arbeite sowohl auf Tour als auch im Studio daran, wie der Sänger und Gitarrist angibt: „Wir haben ein mobiles Studio, sodass wir auch während der Tour daran arbeiten können. Das Album nimmt allmählich Gestalt an und wir haben ein solides Fundament. Von einigen Tracks existieren bereits Demos.“ Trotz der Fortschritte merkte Duplantier an, dass es innerhalb von Gojira einige Meinungsverschiedenheiten gegeben habe, die jedoch zur Entstehung neuer Ideen geführt hätten, was sehr wertvoll sei.

Auf dem diesjährigen Bloodstock Open Air gab Joes Bruder und Schlagzeuger Mario Duplantier bereits an, dass die Band die Zeit brauche, „um sicherzustellen, dass wir alle an einem Strang ziehen und dass das, was Gojira als Nächstes präsentieren, wirklich stark ist.“ Weiter erklärte er, dass es wichtig sei, „sich die Zeit zu nehmen, etwas Frisches, Neues und Kraftvolles zu schaffen.“ Abschließend versicherte er, dass das Album 2026 erscheinen werde.


