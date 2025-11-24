Toggle menu

Gojira: Joseph Duplantier hatte Hand-OP

Gojira @ Summer Breeze 2025, 14.8.2025
Gojira @ Summer Breeze 2025, 14.8.2025
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Gojira-Frontmann Joseph Duplantier musste sich einer kleinen Handoperation unterziehen, ist aber auf dem Weg der Besserung.
Gojira müssen eine Weile ohne die Gitarrenkünste ihres Frontmanns Joe Duplantier auskommen. Der Musiker musste sich nach einer leichten Verletzung einer Hand-OP unterziehen, wie er auf Instagram postete. Greg Kubacki von Car Bomb soll für ihn bei den nächsten Konzerten in Frankreich einspringen.

Helfende Hand

Duplantier schreibt: „Hey! Ich habe mich vor ein paar Wochen an der Hand verletzt. Nach einer kleinen Operation bin ich auf dem Weg der Besserung, aber ich werde auf der nächsten Tournee in Frankreich nicht alle Gitarren-Parts spielen können. Aber keine Sorge, wir haben als ‚helfende Hand‘ unseren guten Freund Greg von den unglaublichen Car Bomb angeheuert.“

Das tut der Stimmung in der Band während der Vorbereitungen für die Tournee keinen Abbruch, wie der Sänger beteuert: „Die Laune in unserem Lager ist großartig, während wir uns für eine interessante Erfahrung auf heimischem Boden vorbereiten. Die Show muss weitergehen!“

Gojira-Ersatzgitarrist Greg Kubacki dürfte keine Probleme haben, mit der progressiven Musik mitzuhalten. Car Bomb sind eine Mathcore-Formation aus New York, die für ihre experimentelle und polyrhythmische Musik bekannt ist.


