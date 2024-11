Die Nominierungen für die Grammy Awards sind raus! In der Metal-Kategorie treten unter anderem Metallica, Judas Priest und Gojira gegeneinander an.

Am vergangenen Freitag hat die US-amerikanische Recording Academy die Nominierungen für die nächsten Grammy Awards bekanntgegeben. Die Verleihung des renommiertesten Musikpreises des Planeten steigt am 2. Februar 2025 in der Crypto.com Arena in Los Angeles. Übertragen wird die Zeremonie unter anderem beim Streaming-Anbieter Paramount+. Hoffnung darauf, eine Trophäe bei den Grammy Awards mit nach Hause nehmen zu können, dürfen sich auch ein paar Bands machen, die harten Klängen frönen. Kandidaten in der Kategorie "Best Metal Performance" sind Metallica, Judas Priest, Knocked Loose, Spiritbox sowie Gojira mit ihrer Live-Darbietung im Rahmen der Eröffnungsfeier der diesjährigen Olympischen Spiele in Paris. Die nominierten…