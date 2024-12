In welcher Form Judas Priest ihr legendäres Werk PAINKILLER kommendes Jahr auf Tour feiern, müssen sie sich noch überlegen.

Nächstes Jahr feiern Judas Priest ein spezielles Jubiläum. Und zwar kam ihr legendäres Album PAINKILLER im Jahr 1990 -- also dann vor 35 Lenzen -- auf die Märkte dieser Welt. Sänger Rob Halford und Co. zelebrieren das Werk auf der zugehörigen "Shield Of Pain Tour 2025". In voller Länge werden die Heavy Metal-Veteranen die Platte jedoch nicht zu Gehör bringen. Vorzeigealbum Auf die konkreten Pläne zum PAINKILLER-Jubiläum und zur "Shield Of Pain Tour 2025" angesprochen, sagte Halford im Interview bei Heavy Consequence (siehe Video unten): "Das ist noch in Arbeit. Aber wir werden das Album präsentieren. Nicht in seiner Gänze. Ich…