Gojira haben derzeit zweifelsohne einen ausgemachten Lauf. Im Rahmen dieser Erfolgswelle traten die französischen Metaller bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele vergangenes Jahr in Paris auf und staubten für den zugehörigen Song ‘Mea Culpa (Ah! Ça ira!)’ zusammen mit Opernsängerin Marina Viotti einen Grammy-Award ab. Da ihr jüngstes Studiowerk FORTITUDE schon 2021 auf die Märkte dieser Welt kam, ist es langsam, aber sicher Zeit, dass sich das Quartett an neue Musik macht.

Die Suche nach dem gemeinsamen Nenner

Und genau darüber sprach Schlagzeuger Mario Duplantier jüngst mit der französischen Zeitung Le Parisien. „Es ist fast fertiggestellt“, macht der Gojira-Trommler den Fans Hoffnung. „Wir gehen zurück zu großen Gitarren-Riffs und einem metallischeren, aber moderneren Sound. Es gibt zwei weitere Songs, die wir noch verfeinern müssen. Wir wollten eigentlich schnell vorankommen, aber hatten dabei keinen Erfolg. Denn wir haben so viel darüber nachgedacht, dass wir uns fast verlaufen hätten. Es ist heutzutage schwieriger, mit unseren Geschmäckern auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, als mit noch 20 Jahren. Und das ist normal.“

Was die Ankündigung von „großen Gitarren-Riffs“ und eines „metallischeren, aber moderneren Sounds“ nun genau heißt, bleibt vorerst abzuwarten. Die maximale Härte, die Gojira im Repertoire haben, hatte ihr jüngster Longplayer FORTITUDE gewiss nicht zu bieten — wer das will, greift eher zu Alben wie L’ENFANT SAUVAGE (2012) oder THE WAY OF ALL FLESH (2008). Allerdings sind die Kompositionen der Gruppe auf den letzten beiden Scheiben FORTITUDE und MAGMA (2016) durchaus moderner geworden. Es bleibt uns wohl nur übrig, uns zum einen überraschen zu lassen, was Mario Duplantier meint, und zum anderen noch eine der Gelegenheiten im August zu nutzen, die Band auf der Bühne zu erleben.

Gojira live Sommer 2025

12.08. Oberhausen, Turbinenhalle (Solo-Show)

14.08. Dinkelsbühl, Summer Breeze Open Air

15.08. Sulingen, Reload Festival

17.08. NL-Eindhoven, Dynamo Metal Fest

19.08. PL-Krakow, Tauron Arena (Solo-Show)

21.08. LT-Vilnius, Lukiškių kalėjimas 2.0 (Solo-Show)

