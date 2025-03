auch interessant

In einem neuen Interview mit Primordial Radio spricht Lacuna Coil-Frontfrau Cristina Scabbia über die neuen Möglichkeiten der Kommunikation zwischen Band und Fans, die das Internet bietet. Leider nutzen es auch viele Menschen aus, dass sie anonym und schnell eine Nachricht verfassen können, meint die Sängerin. „Es ist unmöglich, all die Rezensionen zu lesen, weil es so viele Orte gibt, wo sie veröffentlicht werden können. Sie sind überall. Jeder hat mittlerweile eine Meinung, selbst wenn die Person gar keine Ahnung von Musik hat oder sich kein einziges Album angehört hat.“

Lacuna Coil bietet Hass die Stirn

Empfehlung der Redaktion Lacuna Coil kündigen Europatournee an Modern Metal Schon bald erscheint das neue Album von Lacuna Coil. Kommenden Herbst soll die dazugehörige Tournee durch Europa folgen, mit Nonpoint als Special Guest. Trotzdem befasst sich die Musikerin viel mit den Kommentaren, gibt sie zu. „Ich lese sie, wann immer ich die Chance dazu habe. Meine Online-Präsenz ist hoch. Die Meinungen der Leute interessiert mich – nicht, ob es ihnen gefällt oder nicht.“ Sie erläutert: „Natürlich freut es mich, wenn unsere Musik den Leuten gefällt. Aber wenn man sich ein Album anhört und es einem nicht gefällt, ist das völlig in Ordnung. Wenn man mich persönlich angreift, werde ich antworten. Ich verstecke mich nicht auf den Sozialen Medien, weil ich die Vorstellung, dass die Leute, die Hasskommentare verfassen, andere Musiker treffen könnten, hasse. Zu viele Leute denken, dass sie tun können, was sie wollen und denken nicht über die Konsequenzen ihrer Handlungen nach.“

Anschließend richtet sie sich direkt an die Verfasser von hasserfüllten Texten: „Du kannst Lacuna Coil angreifen. Cristina Scabbia kannst du auch angreifen, weil sie sich dir entgegenstellen wird und dir sagt, dass du ein verdammtes Arschloch bist. Mir geht es nicht nur darum, dir das zu mitzuteilen. Ich möchte auch, dass jeder lesen kann, was du für ein Arschloch bist.“ Der Hintergrund dieser starken Haltung ist ernst. „Wenn du mir so etwas schreibst, reagiere ich. Wenn du eine Person erwischt, die psychisch in einer schlechteren Verfassung ist, kannst du einen riesigen Schaden anrichten.“

