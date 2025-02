Lacuna Coil kündigen Europatournee an

Cristina Scabbia beim Auftritt von Lacuna Coil beim Sick New World Festival in Las Vegas am 13. Mai 2023.

Wie im Oktober letzten Jahres bekannt wurde, erscheint am 14. Februar 2025 mit SLEEPLESS EMPIRE der neunte Langspieler aus dem Hause Lacuna Coil. Nebst zahlreichen Festival-Terminen und einer gemeinsamen Nordamerika-Tour mit Machine Head, In Flames und Unearth spielen die Italiener auch Headliner-Termine. Dies führt Cristina Scabbia, und ihre Kollegen, darunter Gitarrist Daniele Salomone als Nachfolger von Diego Cavallotti, auch in hiesige Gefilde. Die komplette „Sleepless Empire“-Tour durch Europa findet zusammen mit Nonpoint von Oktober bis Dezember statt. Hier die Termine für die DACH-Region.

„Sleepless Empire“-Tour 2025

22.10. Stuttgart, LKA Longhorn

24.10. Lausanne, Docks

25.10. Zürich, Dynamo

26.10. München, Backstage Werk

29.10. Wien, Szene

02.11. Hamburg, Markthalle

03.11. Berlin, Huxleys

15.11. Köln, Live Music Hall

19.11. Frankfurt, Batschkapp

Ballance halten

Zu Beginn dieses Jahres sprach Sängerin Cristina Scabbia mit Kerrang! über die neue Platte und erklärt, was sich Lacuna Coil bei der Titelwahl gedacht haben: „Wir haben diesen Titel gewählt, weil er die Zeit repräsentiert, in der wir heute leben. Wir sind immer wach, versuchen ständig, produktiv zu sein und sind stets mit dem Rest der Welt verbunden. Gleichzeitig waren wir noch nie derart unverbunden und ängstlich. Man hat permanent das Gefühl, etwas beweisen und die ganze Zeit präsent sein zu müssen. Wenn nicht, wird man vom Rest der Welt vergessen.“

Empfehlung der Redaktion Lacuna Coil: Neuer Gitarrist ist alter Freund Alternative Metal, Gothic Metal Dass Daniele Salomone der Nachfolger von Lacuna Coil-Gitarrist Diego Cavallotti ist, ist schon länger klar. Nun gibt es neues Hintergrundwissen. Dies sei jedoch keine direkte Kritik, denn sie selbst gehöre genau zu den Menschen, die so empfinden. „Es ist nur eine Erkenntnis. Denn ich gehöre zu der Generation, die all das hat kommen sehen und zusah, wie schnell sich die Technologie entwickelte und wie groß die Veränderungen waren. Also versuche ich, das Beste aus der Vergangenheit zu nutzen, um es in die Zukunft und die Gegenwart einzubringen. Ich denke, dass wir die Vorteile der Technologie nutzen sollten.“

Scabbia ist eine große Befürworterin des Fortschritts. „Ich liebe Technologie und auch, mich mit der Zeit weiterzuentwickeln. Aber ich finde es ebenso cool, sich daran zu erinnern, was wirklich wichtig ist. Schlussendlich verschwenden wir die ganze Zeit mit Dingen, die uns als Menschen nicht wirklich bereichert.“ Dem fügt sie schließlich hinzu: „Wie bei allem muss man einfach die richtige Balance halten.“

