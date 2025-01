Lacuna Coil: Neuer Gitarrist ist alter Freund

auch interessant

Im Oktober letzten Jahres verkündeten Lacuna Coil offiziell, dass Daniele Salomone der Nachfolger von Diego Cavallotti sein wird. In einem neuen Interview mit der US-amerikanischen Radio-Show Full Metal Jackie erzählt Sängerin Cristina Scabbia, wie es dazu kam. Sie sagt: „Wir kennen Daniele schon einige Jahre. Tatsächlich haben wir bereits vor mehreren Jahren zusammengearbeitet. Er hat mit Aufnahmen geholfen, sich um Equipment gekümmert und die Gitarren eingestellt.“

Empfehlung der Redaktion Lacuna Coil rekrutieren Daniele Salomone als neuen Gitarrist Modern Metal Lacuna Coil vermelden offiziell einen Neuzugang am Sechssaiter: Daniele Salomone folgt auf Diego "DD" Cavallotti nach. Scabbia erzählt weiter: „Als sich unsere Besetzung geändert hat, haben wir sofort an ihn gedacht. Wir kannten ihn bereits persönlich und wussten, dass wir uns gut verstehen. Außerdem ist er ein unglaublich guter Gitarrist.“ Durch seine Tätigkeit als Produzent bringt Salomone einige nützliche Qualifikationen mit sich. Die Sängerin führt aus: „Er weiß alles über das Equipment, weil er selbst ein Studio hat. Er produziert für andere Bands und weiß, wie man mit Situationen umgeht. Als wir nach einem neuen Gitarristen gesucht haben, war er der erste, der uns eingefallen ist.“

Die letzte Hürde

Allerdings ist Salomone noch nicht offiziell in die Lacuna Coil-Familie aufgenommen worden. Die Sängerin erklärt: „Wir brauchen immer ein bisschen Zeit. Wenn man ein Teil der Band werden möchte, muss man erst mal mit Lacuna Coil auf Tournee gehen, um zu gucken, ob es passt. Das weiß man nicht, bis man es ausprobiert hat. Der Lebensstil eines Musikers ist nicht einfach.“

Empfehlung der Redaktion Lacuna Coil finalisieren ihr kommendes Album Laut Marco „Maki“ Coti-Zelati befindet sich das kommende Album von Lacuna Coil derzeit in den letzten Zügen seiner Fertigungsphase. Bis jetzt scheint es zwischen dem neuen Mitglied und dem Rest der Band gut zu laufen. Sein Live-Debüt hat Salomone bereits am 4. August 2024 in Rumänien gegeben. Nur zwei Monate zuvor kündigte Cavallotti seinen Austritt an. Dieser war 2016 wiederum ursprünglich der Lückenfüller für Marco „Maus“ Biazzi. Wenn Salomone weiter in den Fußspuren seines Vorgängers wandelt, wird er es wohl leicht haben, als vollwertiges und dauerhaftes Band-Mitglied akzeptiert zu werden.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.