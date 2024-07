Lacuna Coil finalisieren ihr kommendes Album

Die Arbeiten an dem nächsten Album von Lacuna Coil nähern sich dem Ende. Wie der Bassist und Haupt-Songwriter Marco „Maki“ Coti-Zelati in den Sozialen Medien bekanntgab, sei man kurz davor, das Werk ins Mastering zu geben. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum nannte der Musiker zwar noch nicht, allerdings dürfte dies angesichts der positiven Nachrichten wohl auch nicht mehr in allzu weiter Ferne liegen.

Lacuna Coil: Ziel in Sicht

Empfehlung der Redaktion Lacuna Coil: Neue Musik ist in Arbeit Alternative Metal, Gothic Metal Die Alt Gothic Metal-Band Lacuna Coil schraubt aktuell an einem neuen Projekt. Dabei soll es sich allerdings nicht um eine nächste Platte handeln. „Die Arbeiten an dem neuen Album nähern sich ihrem Ende. Ich bin super glücklich über das Ergebnis und super stolz auf mein Team! Wir verbringen noch ein paar Tage mit Editieren, Arrangements und Abmischen, dann sind wir endlich bereit für das Mastering. Danke!“, schrieb der Musiker in einem Statement auf Instagram. Dazu postete er ein Selfie von sich aus dem Studio. Viel mehr verriet Coti-Zelati allerdings nicht. Weder Albumtitel noch Tracklist oder ein ungefähres Erscheinungsdatum ließ er durchsickern. Zumindest Letzteres dürfte angesichts der freudigen Ankündigung sicherlich nicht mehr allzu weit entfernt sein.

