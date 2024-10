Lacuna Coil rekrutieren Daniele Salomone als neuen Gitarrist

Lacuna Coil haben einen Nachfolger für Diego Cavallotti an der Gitarre. So haut ab sofort Daniele Salomone bei den italienischen Metallern in die Saiten. Sein Live-Debüt gab der Musiker schon am 4. August 2024 beim Rockstadt Extreme Fest in rumänischen Râșnov. In den Sozialen Medien teilte Daniele nun ein Foto sowie einen kurzen Clip vom Videodreh für den Track ‘Oxygen’.

Einseitiger Beschluss

Dazu schrieb Salomone: „Ich bin Lacuna Coil so dankbar für diese fantastische Erfahrung. So fühle ich mich sehr geehrt, ihnen zu helfen. Ich will Cristina Scabbia, Maki, Andrea Ferro und Richard Meiz dafür danken, dass sie auf mich vertrauen.“ Die Trennung von Cavalotti begründeten Lacuna Coil wie folgt: „Während wir einen neuen Zyklus angehen, indem wir unser nächstes Album schreiben und aufnehmen, trennten wir uns von Diego ‚DD‘ Cavallotti. Wir wollen ihm für die vielen unvergesslichen Augenblicke danken, die wir über die Jahre mit ihm erlebt haben. Und wir wünschen ihm nur das Beste für seine zukünftigen Unternehmungen. Alle kommenden Live-Pläne bleiben hiervon unberührt. Und die neuen Lieder nehmen Form an. Wir können es nicht erwarten, sie mit unseren Fans zu teilen.“

Darüber hinaus kommentierte Diego seinen Abgang ebenfalls: „Auch wenn dieser Entschluss nicht das Ergebnis von Unzufriedenheit oder dem Verlangen neue Möglichkeiten zu erforschen meinerseits ist, habe ich gelassen entschieden, ihn zu akzeptieren und der Band zu erlauben, ihren Kurs ohne mich fortzusetzen — in Anbetracht der fast zehn wundervollen Jahre, die wir miteinander verbracht haben und durch die Welt getourt sind. […] Das ist jedoch kein Ende. Nur ein Kapitel ist fertig — und ich bin bereit, ein neues zu schreiben. Musik bleibt für mich der einzige Grund zu leben. Und ich werde niemals aufhören, das zu tun, was ich liebe — auch wenn das bedeutet, dass ich wieder in Garagen oder vor niemandem spielen muss.“

