Tony Iommi: Geezer Butler enthüllt Details zum Soloalbum

Tony Iommi von Black Sabbath 2016 bei Rock im Park
Tony Iommi von Black Sabbath 2016 bei Rock im Park
Foto: Florian Stangl. All rights reserved.
von
2026 soll ein neues Album von Tony Iommi (Black Sabbath) erscheinen — laut aktueller Planung nicht ohne das Zutun früherer Mitstreiter.
Black Sabbath gingen mit einem Knall: Am 5. Juli 2025 spielten die Heavy Metal-Pioniere ihr letztes Konzert in ihrer Heimatstadt Birmingham. Nur 17 Tage später verstarb Frontmann Ozzy Osbourne. Sein Tod bedeutet offenbar jedoch nicht das Ende der Zusammenarbeit der übrigen Bandmitglieder — zumindest, wenn man den Worten von Bassist Geezer Butler Glauben schenkt. Dieser soll auf dem kommenden Album von Gitarrist Tony Iommi zu hören sein. Das Werk hat außerdem noch eine weitere Überraschung zu bieten.

Kein Ende in Sicht

Iommi plant bereits seit geraumer Zeit ein weiteres Soloalbum. Laut eigener Aussage hat er bereits im Vorfeld des Back To The Beginning-Konzerts daran gearbeitet. Die Planung für das Mega-Event habe allerdings sein Vorhaben verzögert. „Ich habe jemanden für den Gesang im Blick. Ursprünglich hatte ich an verschiedene Sänger gedacht. Es begann als Instrumentalalbum“, so der Gitarrist 2025 bei Trunk Nation With Eddie Trunk. „Aber dann dachte ich mir: ‚Ich möchte es mal mit nur einem Sänger versuchen.’ Und genau das habe ich getan.“

Im Rahmen einer Fragerunde während der Steel City Con 2025 plauderte Butler über entsprechende Details. „Ich hatte eigentlich vor, etwas in dieser Richtung zu machen“, sagte er.  „Tony arbeitet gerade an einem großartigen Album. Ich glaube, er mischt es gerade ab, also sollte es irgendwann 2026 erscheinen.“ Ob Butler allerdings tatsächlich auf dem fertigen Album zu hören sein wird, blieb unklar.

„Er wollte, dass ich drei Bassspuren einspiele. Aber er wollte, dass ich das in England tue, und ich kann erst im Juni nach England reisen. Wenn er also so lange warten kann, könnte ich mit ihm zusammenarbeiten.“ Außerdem habe Iommi für sein kommendes Album eine Sängerin aus Schweden engagiert, wie Butler verriet. Um wen es sich dabei handelt, ließ er allerdings offen.


Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

