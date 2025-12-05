Vor zwei Monaten verkündete der Birmingham Airport, man plane eine Würdigung Ozzys. In welcher Form, wurde nicht bekanntgegeben. Das Statement zu diesem Zeitpunkt lautete: „Wir arbeiten gerade an einer spannenden Hommage für Ozzy Osbourne, um einen Ort der Erinnerung für Birmingham und seine Fans zu schaffen.“

Hommage

Nachdem eine Kampagne ins Leben gerufen wurde, die die Namensänderung des Flughafens forderte, der schlicht „Birmingham Airport“ heißt, spezifizierte der CEO des Flughafens Nick Barton die Aussage: „Bewundernswerterweise hat Birmingham eine herausragende Liste von unglaublich einflussreichen Menschen, von historischen Persönlichkeiten wie Charles Darwin sowie Robert Plant und Sir Lenny Henry, aber die Antwort ist nein. Der Name des Flughafens ist sehr wichtig für die zukünftige Entwicklung dessen, was wir haben, nämlich ein toller Flughafen, der aber weiterhin signifikant wachsen soll, was er tun wird, aber nur basierend auf seinem Namen.“

Eine Hommage für Ozzy Osbourne soll es dennoch geben, allerdings in Form einer „Wandmalerei, um Ozzy und andere Größen dieser Gegend zu ehren.“

Befürworter

Dan Hudson, ein Moderator und Podcaster, der die Petition zur Namensänderung ins Leben gerufen hatte, hatte die Kampagne der Stadtverwaltung von Solihull, einer Stadt südöstlich von Birmingham, vorgelegt. Er argumentierte: „Heavy Metal wurde in den späten Sechzigern in dieser Gegend von einem Mann namens Ozzy Osbourne erfunden, woraufhin diese Musik kurz darauf um die Welt ging und einen globalen Einfluss auf Generationen von Musik-Fans hinterließ.“

Die Petition über die Namensänderung des Flughafens zu „Ozzy Osbourne International“ brachte knapp 77.000 Unterschriften zusammen. Auch Ozzys Tochter Kelly sprach sich für diese Idee aus. So erzählte sie dem Radiosender BBC WM es wäre „ein unglaubliches Tribut für ihn und das Erbe, das er hinterlassen hat.“ Außerdem fügte sie hinzu: „Diese Stadt hat ihn ausgemacht, und er hat diese Stadt ausgemacht.“

Sein legendäres Black Sabbath „Back To The Beginning"-Abschiedskonzert fand am 5. Juli im Villa Park in Birmingham statt.