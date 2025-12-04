Es war ein besonderer Tag für die Osbourne-Familie, denn am 3. Dezember 2025 hätte Ozzy Osbourne, welcher bekanntlich am 22. Juli von uns gegangen ist, seinen 77. Geburtstag gefeiert. Logisch, dass seine Witwe Sharon sowie seine Kinder Kelly und Jack der Black Sabbath-Legende gedenken. Alle drei haben sich mit emotionalen Tribute-Posts in den Sozialen Medien zu Wort gemeldet.

Schöne Erinnerungen

Den Anfang macht seine Gattin Sharon Osbourne. „Mein lieber Ehemann, ich feiere den Tag, an dem du geboren wurdest“, gibt die 73-Jährige zu Protokoll. „Ich werde niemals deine Hand loslassen, bis ich dich auf der anderen Seite wiedersehe.“ Dazu gibt es einen rührseligen Videoclip zu sehen, in dem zunächst die Geburtstagsdekoration an der Black Sabbath-Gedenkbank auf einer Brücke in der Broad Street in Birmingham zu sehen sind. Alsdann hat Sharon noch ein paar Fotos von sich und ihrem verstorbenen Angetrauten hinzugefügt.

Darüber hinaus meldet sich auch Jack Osbourne zu Wort — beziehungsweise besser ausgedrückt: Er lässt sich zu Wort melden. Denn der 40-Jährige nimmt an der aktuellen Staffel des britischen Dschungelcamps ‘I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!’ teil. Derzeit weilt der US-Amerikaner folglich noch in Australien, um allerlei nervenaufreibende und potenziell eklige Prüfungen zu bestehen. Daher ist bei dem Sohn von Ozzy Osbourne in den Socials folgendes zu lesen: „Jack ist immer noch im Dschungel, aber wünscht seinem Vater einen fröhlichen Geburtstag im Himmel!“ Im zugehörigen Video tauchen zunächst ebenfalls die Black Sabbath-Brücke auf sowie anschließend einige Familienbilder.

Bleibt noch Kelly Osbourne, welche sich mit diesen ergreifenden Worten an Ozzy Osbourne richtet: „Alles Gute zum Geburtstag! Ich vermisse dich, Papa. Ich liebe dich mehr als das Leben selbst!“ Außerdem schwelgt die 41-Jährige noch mit diversen Fotos von sich und ihrem Vater, auf denen sie noch ein Baby oder ein Kind ist, in Erinnerungen.

Ozzy Osbourne und Black Sabbath zelebrierten noch am 5. Juli 2025 ihren Bühnenabschied bei einem großen Konzert im Villa Park-Stadion von Birmingham. Dabei konnte sich der „Prinz der Dunkelheit“ gebührend von seinen Freunden und Fans verabschieden. 17 Tage später verstarb die Heavy Metal-Ikone. Die offizielle Todesursache lautet Herzinfarkt, wobei seine Parkinson-Erkrankung und koronare Herzkrankheit als zusätzliche Faktoren aufgeführt sind.

