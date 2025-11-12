Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Die METAL HAMMER-Dezemberausgabe 2025: Black Sabbath vs. Ozzy Osbourne u.a.

MH1225_OzzyBlackSabbath_TitelQuer
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
In der Dezemberausgabe betrachten wir ausführlich HEAVEN AND HELL und BLIZZARD OF OZZ. Dazu weitere Interviews, Live-Berichte und vieles mehr.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Ihr bekommt METAL HAMMER 12/2025 ab dem 14.11.2025 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Black Sabbath vs. Ozzy Osbourne

Das Jahr 1980 nimmt im Kosmos der Urväter des Heavy Metal eine besondere Rolle ein – schließlich trennten sich damals die Wege von Black Sabbath und ihrem Sänger Ozzy Osbourne auch offiziell. Während Erstgenannte zusammen mit Ronnie James Dio HEAVEN AND HELL auf den Markt brachten, veröffentlichte der Madman sein Solodebüt BLIZZARD OF OZZ. Frank Thießies taucht in das Schicksalsjahr ein und vollzieht beide Wege detailliert nach. Als Kür winkt ein Doppelposter.

Kadavar

Wir diskutierten mit den Berlinern über KIDS ABANDONING DESTINY AMONG VANITY AND RUIN und dessen Ursprung.

Dämmerland

Das Hörspiel mit Beteiligten aus der Metal-Szene geht in die zweite Runde. Matthias Weckmann riskierte ein Ohr.

Niilo Sevänen

Insomnium-Sänger Niilo Sevänen teilt Wissenswertes über sein Romandebüt mit Katrin Riedl – inklusive Leseprobe.

1914

Mit ihrem Viertwerk gewinnen die gebeutelten Ukrainer 1914 unseren Soundcheck. Robert Müller hakte nach.

Live

Full Metal Cruise, Keep It True Rising, Volbeat, Lordi, Wind Rose, Testament, The Darkness, Coheed & Cambria, Ultima Ratio Fest, Orbit Culture, Paradise Lost, Feuerschwanz & Lord Of The Lost, H.E.A.T, Ronnie Romero & Gus G., Disturbed, Lacuna Coil, Hell Nights

Sonderbeilage

METAL HAMMER Maximum Metal Vol. 300 mit Orbit Culture, Danko Jones, Omnium Gatherum, Redshark, Induction, Thron, Struck A Nerve, Schattenmann.

Ihr bekommt METAL HAMMER 12/2025 ab dem 14.11.2025 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

12/2025 1914 black sabbath Dämmerland Dezemberausgabe Kadavar neue Ausgabe Ozzy Osbourne
Sharon Osbourne meldet sich erstmals seit Ozzys Tod zu Wort
Jack (l.) und Kelly (r.) nehmen ihre Mutter Sharon Osbourne beim Trauerzug am 30. Juli 2025 durch Birmingham in die Mitte
Sharon Osbourne hat sich nach dem Ableben ihres Ehemanns zuletzt verständlicherweise zurückgezogen. Nun gab es ein Lebenszeichen von ihr.
Nachdem ihr Gatte Ozzy am 22. Juli 2025 für immer eingeschlafen war, hat Sharon Osbourne im Stillen für sich getrauert. Nun hat sich die Managerin und Witwe des "Prinzen der Dunkelheit" zum ersten Mal seitdem gerührt. So bedankte sich die 72-jährige Geschäftsfrau und Moderatorin in den Sozialen Medien bei den Fans für den überragenden Support. Verlässliche Hilfe "Ich habe noch immer Schwierigkeiten dabei, die Worte zu finden, um auszudrücken, wie dankbar ich für die überwältigende Liebe und Unterstützung bin, die ihr mir in den Sozialen Medien angedeihen habt lassen", drückt Sharon Osbourne ihre Gefühle aus. "Eure Kommentare, Posts und Tribute…
Weiterlesen
Zur Startseite