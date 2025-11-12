Die METAL HAMMER-Dezemberausgabe 2025: Black Sabbath vs. Ozzy Osbourne u.a.

Ihr bekommt METAL HAMMER 12/2025 ab dem 14.11.2025 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Das Jahr 1980 nimmt im Kosmos der Urväter des Heavy Metal eine besondere Rolle ein – schließlich trennten sich damals die Wege von Black Sabbath und ihrem Sänger Ozzy Osbourne auch offiziell. Während Erstgenannte zusammen mit Ronnie James Dio HEAVEN AND HELL auf den Markt brachten, veröffentlichte der Madman sein Solodebüt BLIZZARD OF OZZ. Frank Thießies taucht in das Schicksalsjahr ein und vollzieht beide Wege detailliert nach. Als Kür winkt ein Doppelposter.

Wir diskutierten mit den Berlinern über KIDS ABANDONING DESTINY AMONG VANITY AND RUIN und dessen Ursprung.

Dämmerland

Das Hörspiel mit Beteiligten aus der Metal-Szene geht in die zweite Runde. Matthias Weckmann riskierte ein Ohr.

Niilo Sevänen

Insomnium-Sänger Niilo Sevänen teilt Wissenswertes über sein Romandebüt mit Katrin Riedl – inklusive Leseprobe.

Mit ihrem Viertwerk gewinnen die gebeutelten Ukrainer 1914 unseren Soundcheck. Robert Müller hakte nach.

Live

Full Metal Cruise, Keep It True Rising, Volbeat, Lordi, Wind Rose, Testament, The Darkness, Coheed & Cambria, Ultima Ratio Fest, Orbit Culture, Paradise Lost, Feuerschwanz & Lord Of The Lost, H.E.A.T, Ronnie Romero & Gus G., Disturbed, Lacuna Coil, Hell Nights

Sonderbeilage

METAL HAMMER Maximum Metal Vol. 300 mit Orbit Culture, Danko Jones, Omnium Gatherum, Redshark, Induction, Thron, Struck A Nerve, Schattenmann.

—

