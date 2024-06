Ozzy & Lemmy: Sharon plant Superhelden-Comic

Ozzy Osbourne hindert derzeit bekanntlich sein gesundheitlicher Zustand daran, Konzerte zu spielen, obwohl er es so gerne will. Doch es scheint sich gerade ein anderer Weg für den „Prinzen der Dunkelheit“ aufzutun, um für Furore zu sorgen. So wird die Black Sabbath-Legende offenbar in einem Comic mit Motörhead-Ikone Lemmy Kilmister gemeinsam als Superhelden auftreten.

Dies gab Sharon Osbourne nun bekannt. In einem neuen Interview mit The Entertainer! verriet die Gattin von Ozzy, dass sie aktuell an einem Comic mit den beiden Freunden arbeitet. „Darin sind sie Superhelden“, weiß die 71-Jährige zu berichten. „Es ist sehr, sehr lustig. Und es ist respektlos und spaßig. Hoffentlich wird es jemand kaufen, sodass es veröffentlicht wird. Wir sind begeistert davon.“ Ozzy und der Ende 2015 im Alter von 70 Jahren verstorbene Lemmy als kaputte Heroen — das klingt nach jeder Menge Gaudi.

Anfang des Jahres steuerte Ozzy Osbourne den Epilog für ‘No Remorse: The Illustrated True Stories Of Lemmy Kilmister And Motörhead’. In der Graphic Novel geht es um das Leben und Schaffen des Motörhead-Bassisten. Zahlreiche weitere Rocker haben sich hier ebenfalls beteiligt — darunter Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters), Slash (Guns N’ Roses), Lars Ulrich (Metallica), Lita Ford, Chrissie Hynde, Dee Snider (Twisted Sister) und Dave Navarro (Jane’s Addiction) sowie seine Band-Kollegen Phil Campbell, Mikkey Dee und Slim Jim Phantom (The Head Cat).

