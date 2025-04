Das Publikums-Voting für die diesjährige Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame ist abgeschlossen. Wie Bad Company-Schlagzeuger Simon Kirke nun ausplaudert, hat ihm ein Insider offenbar bereits schon verraten, dass seine Band 2025 reinkommen wird. Dies gab der 75-jährige Brite, der auch mit den Classic-Rockern Free Erfolge feierte, im Interview bei VRP Rocks zu Protokoll.

Was ist mit Free?

„Es ist das erste Mal, dass wir nominiert sind“, holt Kirke aus. „Und ein sehr guter Freund von mir ist Nicko McBrain von Iron Maiden. Und er gratulierte mir dazu in einer Textnachricht: ‚Nebenbei bemerkt: Maiden wurden schon elf verdammte Male nominiert — und wir sind noch nicht eingeführt worden. Also schrieb unser Management an die Rock And Roll Hall Of Fame und sagte: Hört auf, uns zu nominieren. Das ist Mist. Schluss damit.’ Was kann ich sagen? Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen: Es ist Zeit, denn uns gibt es schon so lange. Und hallo?! Was ist mit Free, die es schon vor Bad Company gab? Viele Leute mögen Free.“

Alsdann fährt Simon fort: „Wie ich das sehe, gibt es 14 Nominierte. Und die ersten vier [im Fan-Voting] werden aufgenommen. Das ist meine Annahme. Wir liegen hinter Phish, die eine riesige Präsenz in den Sozialen Medien haben. […] Sie haben knapp 200.000 Stimmen, wir haben rund 180.000 Stimmen, also sind wir zweite. Ein Insider hat mir gesagt, dass wir reinkommen werden. Wir werden es tatsächlich am Montag oder Dienstag wissen. Ich habe schon mit Paul [Rodgers, Bad Company-Sänger — Anm.d.R.] darüber gesprochen, welchen Song wir bei der Einführung spielen werden. Und es wird ‘Can’t Get Enough’ sein.“

Neben Bad Company sind noch die Soundgarden, Billy Idol, The Black Crowes, The White Stripes, Oasis, Mariah Carey, Outkast, Cyndi Lauper, Joy Division beziehungsweise New Order, Chubby Checker, Joe Cocker und Maná für die Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame nominiert.

