Tom Morello: Iron Maiden fehlen in Rock And Roll Hall Of Fame

Tom Morello bei der Rock And Roll Hall Of Fame Induction Ceremony am 19. Oktober 2024 in Cleveland, Ohio

Vor ungefähr zehn Jahren sprach der aufgebrachte Tom Morello (Rage Against The Machine) mit John Landau. Dieser ist nicht nur Bruce Springsteens Manager, sondern auch im Vorstand der Rock And Roll Hall Of Fame. Der Gitarrist konfrontierte den Manager damit, dass er die Glaubwürdigkeit der Organisation in Frage stelle. In einem Gespräch mit Eddie Trunk von Sirius XM erinnert er sich zurück: „Wenn man als Kind Baseball spielt ist es ein großer Traum, gut genug zu spielen, um irgendwann in der Baseball Hall Of Fame aufgenommen zu werden. Das habe ich ihm gesagt. Aber viele junge Rock’n’Roll-Gitarristen haben keinen Respekt vor der Rock And Roll Hall Of Fame. Keine ihrer Lieblings-Bands sind da drin.“ Seiner Meinung nach sollte die Halle ein Ort sein, der „jeden, der Rock’n’Roll liebt, motiviert, weil all ihre Helden dort sind. Das ist aktuell nicht so.“ Landau war von Morellos Initiative so inspiriert, dass er ihn einlud, Teil des Komitees für Nominierungen zu werden.

In den letzten zehn Jahren hat sich nicht genug getan

In den letzten zehn Jahren ist viel passiert. Tom Morello setzte sich unter anderem dafür ein, dass Bands wie KISS, MC5 und Judas Priest aufgenommen wurden. Eine Mission konnte er jedoch noch nicht erfüllen, was sehr an ihm nagt. „Ich werde wie ein Kojote in einer Falle mein Bein abkauen, wenn ich Iron Maiden nicht in die Halle bekomme. Natürlich gibt es auch andere Künstler, die es verdient hätten. Aber meiner Meinung nach ist es ein unverzeihlicher Fehler, dass Iron Maiden nicht in der Rock And Roll Hall Of Fame sind. Sie sind der Goldstandard der Metal-Bands. Ich weiß, dass Bruce Dickinson sagte, dass es ihm egal ist. Mir als Fan ist es aber ganz und gar nicht egal. Deswegen werde ich alles, was in meiner limitierten Macht steht, tun, um Iron Maiden in die Rock And Roll Hall Of Fame zu bekommen."

Dickinson hat die Rock And Roll Hall Of Fame einmal, sehr britisch, als „an utter and complete load of bollocks“ beschrieben. Sinngemäß lässt sich das in etwa zu „ein völliger und kompletter Blödsinn“ übersetzen. Das ist Morello jedoch ziemlich egal, er verfolgt weiterhin sein selbst gesetztes Ziel.

