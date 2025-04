Die vergangenen Monate waren recht turbulent für Sabaton. Zu Beginn des letzten Jahres machte Gitarrist Tommy Johansson seinen Ausstieg öffentlich. Knapp einen Monat später gab die schwedische Power Metal-Formation die Rückkehr von Thobbe Englund nach achtjähriger Pause bekannt. 2025 begann nicht minder aufregend. Erst kürzlich vermeldeten Sabaton den Wechsel von Nuclear Blast zu Better Noise Music. Zeitgleich wurde eine neue Single angekündigt und somit ein neues Album in Aussicht gestellt. THE WAR TO END ALL WARS liegt immerhin schon drei Jahre zurück.

„Der perfekte Zeitpunkt“

Zumindest ist inzwischen die erste Single-Auskopplung ‘Templars’ erschienen, was einer der Gründe war, weshalb Thobbe Englund von Porque! Metal zum Interview eingeladen wurde. Dabei ging es auch um dessen Rückkehr zu Sabaton. „Ich blieb all die Jahre, seit ich 2016 ausgestiegen bin, in sehr engem Kontakt mit den Jungs. Wir haben sogar ein paar Songs zusammen geschrieben und immer darauf geachtet, in Kontakt zu bleiben, zu grillen, Bier zu trinken, die Familien der anderen zu besuchen und so“, erklärt der Gitarrist. Als dann die Anfrage kam, ob er wieder bei Sabaton mitmischen wolle, habe er sofort zugesagt, da es „der perfekte Zeitpunkt war.“

Weiterhin erklärt Englund: „Als ich 2016 aufgehört habe, war ich erschöpft und wollte etwas kürzertreten. Ich wollte mich ein bisschen auf meine eigene Musik konzentrieren, ein Haus kaufen, wir erwarteten ein Kind und all das. Als die Jungs mich dann fragten, ob ich wieder einsteigen möchte, war die Entscheidung für mich ein Kinderspiel. Es war, als ob sich der Kreis absolut geschlossen hätte. Es war das Beste, was mir je passieren konnte. Mein Sohn ist jetzt sechs Jahre alt, und seine Lieblings-Band ist Sabaton.“

Laut Englund verlief die erste Probe nach seiner Rückkehr besser als erwartet. „Ich erinnere mich besonders an ein Lied, ‘The Art Of War’. Ich habe einfach meine Gitarre genommen, und es war makellos – von Anfang bis Ende“, erinnert er sich, und schwärmt: „Ich dachte nur: ,Ja, ich bin zurück.‘ Es war großartig.“ Ähnlich äußerte er sich bereits 2024 gegenüber dem Brutal Planet Magazine, denen er den genauen Hergang seines Wiedereinstiegs zum Besten gab.

