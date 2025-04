Eingefleischte Fans dürften es bereits mitbekommen haben: The Gathering feiern das 30. Jubiläum ihres wegweisenden Albums MANDYLION. Hierbei spielen die Niederländer fünf Reunionshows im Doornroosje in Nijmegen (vom 27. bis 31. August) sowie eine Warm-up-Show am 29. Juni im Dynamo in Eindhoven. Alle Gigs sind ausverkauft. Das Ganze geschieht natürlich in der Besetzung von 1995.

Sängerin Anneke van Giersbergen hat nun in einem Interview bei Femmetal – Goddesses Of Metal erläutert, warum jetzt und nicht später die richtige Zeit für die Reunion- beziehungsweise Jubiläumskonzerte ist. „Ich bin tatsächlich ziemlich aufgeregt. Diese Idee kam irgendwie spontan zustande. Wir unterhielten uns, tranken Kaffee und sprachen über das Leben und andere Dinge. Dann haben wir darüber geredet, dass MANDYLION 30 Jahre alt wird. Weil die Zeit rennt, hatten wir darüber nicht nachgedacht. Dann haben wir uns gesagt: ‚Vielleicht können wir etwas Nettes damit anstellen.‘

Pünktlich zum Jubeljahr

Denn es ist ein wichtiges Album für uns persönlich, weil wir eine tolle Zeit am Anfang der Karriere von The Gathering hatten, als ich mit von der Partie war. Und dann fanden wir: Wenn wir etwas machen, müssen wir es jetzt machen, denn nächstes Jahr gibt es keinen wirklich guten Grund – MANDYLION wird jetzt 30 Jahre alt. Und so machten wir diesen Plan und überlegten uns Ideen für diese Shows. Und dann wollten so viele Leute zu diesen Konzerten kommen. Ich weiß, dass The Gathering noch immer eine populäre Band sind. Die Menschen mögen die heutige und damalige Musik von The Gathering.

Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass so viele Leute darauf reagieren und Tickets wollen. Folglich sind wir glücklich deswegen. Also werden wir ein paar wundervolle Shows machen und viel Spaß haben, wenn wir zusammen spielen. Es ist lange her — zehn Jahre, meine ich —, dass wir das gemacht haben.“ The Gathering werden die MANDYLION-Auftritte in folgendem Line-up bestreiten: Anneke van Giersbergen (Gesang), Hugo Prinsen Geerligs (Bass), Frank Boeijen (Keyboards), Hans Rutten (Schlagzeug), René Rutten (Gitarre) sowie Jelmer Wiersma (Gitarre).

