Anneke van Giersbergen: Alles Gute zum 50. Geburtstag!

Auch wenn ihre Zahl wächst, gibt es nach wie vor nicht unendlich viele weibliche Gesichter im Rock und Metal. Die, die es gibt, sind dafür umso bekannter. Eine von ihnen feiert heute ihren 50. Geburtstag: Anneke van Giersbergen.

Mit The Gathering zu großer Reichweite

Am 8. März 1973 in Sint-Michielsgestel im Süden der Niederlande geboren, nahm Anneke van Giersbergen schon als Kind Gesangsunterricht und sang im Schulchor. Später gehörte sie verschiedenen Bands an, bis sie 1994 zu The Gathering kam. Sie war ab MANDYLION (1995), dem dritten Album der Progressive Rock-Band, zu hören. Die Platte schaffte es in den Niederlanden in die Charts. Mit NIGHTTIME BIRDS (1997) unternahm die Band auch größere Tourneen in Europa, später auch in die USA. Trotz des Erfolgs von The Gathering stieg Anneke van Giersbergen 2007 aus.

Auch solo erfolgreich

Empfehlung der Redaktion Anneke van Giersbergen: Hautnah Die von The Gathering, diversen Projekten sowie als Solokünstlerin bekannte Anneke van Giersbergen hat ein fragiles Akustikalbum aufgenommen, Weiter ging es für die Sängerin mit Agua de Annique, deren erstes Album AIR noch im gleichen Jahr erschien. Das Projekt entwickelte sich immer weiter von einer Band zum reinen Fokus auf die Frontfrau. Dementsprechend erschien das Folgealbum PURE AIR (2009) mit Anneke van Giersbergens bürgerlichem Namen vorangestellt. Inzwischen wird die Musik als reines Soloprojekt vermarktet. Es folgten Eröffnungen für Within Temptation. Außerdem schloss sich die Niederländerin dem Iron Maiden-Akustik-Cover-Projekt Maiden uniteD an. Ferner war sie zusammen mit Liv Kristine (ehemals Theatre Of Tragedy) und Kari Rueslåtten als The Sirens zu hören, seit 2014 besteht auch das Progressive Folk-Duo The Gentle Storm gemeinsam mit Arjen Lucassen, daraus folgend Vuur. Darüber hinaus ist Anneke van Gierbergen häufig als Gastsängerin zu hören, unter anderem half sie bei Ayreon, Moonspell, Within Temptation, Devin Townsend und Amorphis aus.



Viel beschäftigt ist Anneke van Gierbergen auf jeden Fall. METAL HAMMER wünscht ihr ein wohlverdientes Päuschen zum 50. Ehrentag, bevor es dann in diversen Projekten wieder weitergehen kann!

