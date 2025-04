Slaughter To Prevail kündigen ihr neues Album an

Slaughter To Prevail haben eine brandneue Single veröffentlicht. ‘Russian Grizzly In America’ ist ein weiterer Vorbote für das dritte Studioalbum der Deathcore-Truppe, dass schlicht auf den Namen GRIZZLY hört und am 18. Juli via Sumerian Records erscheinen soll. Im Video zur Single ist neben einem gewaltigen Bären außerdem der UFC-Kämpfer Alexander Volkov zu sehen. Die Nummer mag eine Anspielung darauf sein, dass die Band 2022 ihrer Heimat Russland den Rücken zukehrte und nach Orlando, Florida umzog.

Detailarbeit

Frontmann Aleksandr „Alex Terrible“ Shikolai kommentiert das angekündigte Werk folgendermaßen: „Ich glaube, das ist das beste Album, das wir je geschrieben haben. Wir haben so viel Arbeit hineingesteckt. Wir haben viel Zeit in jedes Detail investiert und unsere ganze Seele in die Songs gesteckt. Früher haben wir es immer eilig gehabt, Alben fertigzustellen und einfach das zu veröffentlichen, was wir hatten. Dieses Mal haben wir uns Zeit gelassen, sorgfältig an jedem Track gearbeitet und sichergestellt, dass alles genau so ist, wie wir es wollten. Hoffentlich hat sich das alles gelohnt.“

Das Album, das bereits vorbestellt werden kann, enthält zudem die bereits veröffentlichten Singles ‘Conflict’, ‘Viking’, ‘1984’, ‘Behelit’ und ‘Kid Of Darkness’. Außerdem gibt es musikalische Unterstützung von Ronnie Radke (Falling In Reverse) bei der Nummer ‘Imdead’ sowie von Babymetal in ‘Song 3’. Die übrige Tracklist liest sich wie folgt:

Banditos Russian Grizzly In America Imdead (feat. Ronnie Radke) Babayka Viking Koschei Song 3 (feat. BABYMETAL) Lift That Shit Behelit Rodina Conflict Kid Of Darkness 1984

Die neue Scheibe wird dieses Jahr zugleich auf zahlreichen Festivals zelebriert. Eine eigene Tournee ist bislang noch nicht angekündigt worden. Jedoch soll die Liveshow von Slaughter To Prevail genralüberholt worden sein – wenngleich Alex Terrible und Co. dies vermutlich nicht wirklich nötig haben. Immerhin haben sie beim letztjährigen Hellfest in Clisson eine rekordverdächtige Wall Of Death angestiftet.

