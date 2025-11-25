Toggle menu

Metal Hammer

Jetzt vorbestellen!

Limitierte Kreator-7″-Vinyl nur in METAL HAMMER 01/2026

Limitierte Kreator-7"-Vinyl nur in METAL HAMMER 01/2026
Nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe (01/2026) erwartet euch eine exklusive Kreator-Vinyl-7". Jetzt vorbestellen!
Das neue Kreator-Album KRUSHERS OF THE WORLD wird 2026 mit einem Paukenschlag eröffnen und verspricht bereits, das Thrash Metal-Highlight des Jahres zu werden. Wir feiern das kommende Machtwerk von Mille Petrozza, Jürgen „Ventor“ Reil, Sami Yli-Sirniö und Frédéric Leclercq mit einer exklusiven Vinyl-7“:

Die brandneue Single ‘Satanic Anarchy’ gibt es hier zuerst in physischer Form, die extra angefertigte Aufnahme von ‘Strongest Of The Strong’ live vom METAL HAMMER PARADISE 2023 auf der B-Seite bekommt ihr nirgends sonst zu hören! Begleitet wird die Schallplatte in METAL HAMMER-Ausgabe 01/2026 von einer umfangreichen Kreator-Titel-Story.

Diese Kreator-Vinylschallplatte ist ein echtes Sammlerstück und ab 12.12.2025 nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 01/2026 im Handel erhältlich. Sichert euch schon jetzt euer Exemplar, indem ihr Heft und Vinyl portofrei nach Hause bestellt. Exklusiv im METAL HAMMER-Online Shop und nur solange der Vorrat reicht!

Jetzt zugreifen unter www.metal-hammer.de/kreator

Portofreier Versand innerhalb Deutschlands. Versand ab 12.12.2025.

Im Lieferumfang enthalten: METAL HAMMER-Ausgabe 01/2026 + exklusive Kreator-Single

Versand ab 12.12.2025

Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands

Versand innerhalb EU + Schweiz + Welt: zzgl. 5,90 EUR


7" kreator METAL HAMMER 01/2026 Satanic Anarchy Strongest Of The Strong Vinyl Vinylbeilage
