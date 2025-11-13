Am 12. November veröffentlichte Poppy ihre neue Single ‘Bruised Sky’. Im selbe Zug verkündete sie den Release des zugehörigen Albums EMPTY HANDS, das am 23. Januar über Sumerian Records erscheinen soll. Das Musikvideo zur Single gibt es unten.

Nachschlag

EMPTY HANDS ist Poppys siebtes Studioalbum. Der jüngst veröffentlichte Song ‘Bruised Sky’ wurde von Ex-Bring Me The Horizon Mitglied und Produzent Jordan Fish geschrieben und produziert. Fish war auch für die Produktion ihres letzten Albums NEGATIVE SPACES (2024) verantwortlich. Aktuell ist wenig über Poppys neuestes Schaffenswerk bekannt. Das 13 Titel umfassende Album soll Genre-Grenzen vermischen und Metal mit Pop kombinieren – eine Kombination, die wir von Poppy bereits kennen.

‘Bruised Sky’ ist nicht die erste Single des anstehenden Albums. Am 23. Oktober kam ‘Unravel’ heraus. Der Song fiel auf, da er Poppys emotionalere Seite zeigte und mehr Pop-Elemente aufwies. Poppy wurde durch ihre seltsamen Videoclips auf YouTube bekannt, wo sie sich als roboter- oder puppenartiges Wesen inszenierte. Die Videos dienten vornehmlich der Promotion ihrer Musikkarriere.

Der Weg nach oben

2015 veröffentlichte Poppy ihren ersten Song ‘Everybody Wants To Be Poppy’. Darauf folgte die EP BUBBLEBATH. Zunächst machte sie Pop-Musik. Seit 2018 bewegt sie sich immer mehr in Richtung des Metal. In den letzten Jahren hat sich Poppy in der Metal-Szene einen Namen gemacht. Sie eröffnete bereits für Bad Omens, Babymetal und Linkin Park und trat auf Festivals wie Rock am Ring auf.

Im Juli 2024 kollaborierte sie mit Knocked Loose. Der gemeinsame Song ‘Suffocate’ erlangte Aufmerksamkeit im Mainstream, als die Band und Poppy diesen bei ‘Jimmy Kimmel Live’ spielten. Das Konzert wurde im Fernsehen übertragen und sorgte bei Nicht-Metal-Fans teilweise für Empörung.

Am 4. September kam die Single ‘End Of You’ heraus. Das Lied war eine Zusammenarbeit von Amy Lee (Evanescence), Courtney LaPlante (Spiritbox) und Poppy.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2026 kommt Poppy nach Deutschland. Die „Constantly Nowhere Tour“ steigt in fünf deutschen Städten. Eine Auflistung findet ihr hier:

14.03. Köln, Carlswerk Victoria

19.03. München, Backstage Werk

25.03. Berlin, Huxley’s Neue Welt

29.03. Frankfurt, Batschkapp

04.04. Hamburg, Große Freiheit 36

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.