Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Poppy kündigt neues Album an

Poppy (hier beim "Hell & Heaven 2023"-Festival in Toluca, Mexiko) hat ‘Last Christmas’ neu interpretiert
Poppy (hier beim "Hell & Heaven 2023"-Festival in Toluca, Mexiko) hat ‘Last Christmas’ neu interpretiert
Foto: Getty Images, Norte Photo. All rights reserved.
von
Poppy teilt ihre neue Single ‘Bruised Sky’ und kündigt im selben Zug ihr neues Album EMPTY HANDS an. Die Scheibe soll am 23.01. erscheinen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Am 12. November veröffentlichte Poppy ihre neue Single ‘Bruised Sky’. Im selbe Zug verkündete sie den Release des zugehörigen Albums EMPTY HANDS, das am 23. Januar über Sumerian Records erscheinen soll. Das Musikvideo zur Single gibt es unten.

Nachschlag

EMPTY HANDS ist Poppys siebtes Studioalbum. Der jüngst veröffentlichte Song ‘Bruised Sky’ wurde von Ex-Bring Me The Horizon Mitglied und Produzent Jordan Fish geschrieben und produziert. Fish war auch für die Produktion ihres letzten Albums NEGATIVE SPACES (2024) verantwortlich. Aktuell ist wenig über Poppys neuestes Schaffenswerk bekannt. Das 13 Titel umfassende Album soll Genre-Grenzen vermischen und Metal mit Pop kombinieren – eine Kombination, die wir von Poppy bereits kennen.

‘Bruised Sky’ ist nicht die erste Single des anstehenden Albums. Am 23. Oktober kam ‘Unravel’ heraus. Der Song fiel auf, da er Poppys emotionalere Seite zeigte und mehr Pop-Elemente aufwies. Poppy wurde durch ihre seltsamen Videoclips auf YouTube bekannt, wo sie sich als roboter- oder puppenartiges Wesen inszenierte. Die Videos dienten vornehmlich der Promotion ihrer Musikkarriere.

Der Weg nach oben

2015 veröffentlichte Poppy ihren ersten Song ‘Everybody Wants To Be Poppy’. Darauf folgte die EP BUBBLEBATH. Zunächst machte sie Pop-Musik. Seit 2018 bewegt sie sich immer mehr in Richtung des Metal. In den letzten Jahren hat sich Poppy in der Metal-Szene einen Namen gemacht. Sie eröffnete bereits für Bad Omens, Babymetal und Linkin Park und trat auf Festivals wie Rock am Ring auf.

Im Juli 2024 kollaborierte sie mit Knocked Loose. Der gemeinsame Song  ‘Suffocate’ erlangte Aufmerksamkeit im Mainstream, als die Band und Poppy diesen bei ‘Jimmy Kimmel Live’ spielten. Das Konzert wurde im Fernsehen übertragen und sorgte bei Nicht-Metal-Fans teilweise für Empörung.

Am 4. September kam die Single ‘End Of You’ heraus. Das Lied war eine Zusammenarbeit von Amy Lee (Evanescence), Courtney LaPlante (Spiritbox) und Poppy.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

2026 kommt Poppy nach Deutschland. Die „Constantly Nowhere Tour“ steigt in fünf deutschen Städten. Eine Auflistung findet ihr hier:

  • 14.03. Köln, Carlswerk Victoria
  • 19.03. München, Backstage Werk
  • 25.03. Berlin, Huxley’s Neue Welt
  • 29.03. Frankfurt, Batschkapp
  • 04.04. Hamburg, Große Freiheit 36


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Mara Schaaf schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Babymetal Bad Omens Bring Me The Horizon Evanescence Jimmy Kimmel Live Jordan Fish Knocked Loose Linkin Park neues Album Poppy Rock am Ring Spiritbox
Europe: Dokumentation, Jubiläum und ein neues Album
Europe
Europe haben für nächstes Jahr einiges geplant. Neben einer Dokumentation soll auch neue Musik erscheinen. Zudem steht ein Jubiläum an.
Es scheint gerade die Zeit der Musikdokumentationen zu sein. Auch die schwedischen Hard-Rocker Europe haben sich für geraume Zeit von Kameras begleiten lassen und über ihre Band-Geschichte gesprochen. Keyboarder Mic Michaeli und Schlagzeuger Ian Haugland haben mit den Kolleginnen vom spanischen Metal Hammer gesprochen und ein bisschen was verraten. Zuerst gab es ein Update zum Dokumentarfilm der Band, bei dem Craig Hooper als Produzent und Regisseur fungiert. Dieser war zum Beispiel bereits verantwortlich für ‘Saxon: Heavy Metal Thunder’ (2010) oder ‘Deep Purple: From Here To InFinite’ (2017). Die Europe-Dokumentation erzählt die Geschichte von der Gründung, ihrem Aufstieg zum Erfolg Mitte…
Weiterlesen
Zur Startseite