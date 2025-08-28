Alle drei stehen für sich genommen schon für geballte Frauen-Power, doch nun scheinen die drei Musikerinnen ihre Fähigkeiten zusammenzuwerfen und zu multiplizieren. Die Rede ist von Evanescence-Chefin Amy Lee, Spiritbox-Frontfrau Courtney LaPlante und Poppy. So teasern die Metallerinnen derzeit anscheinend eine Kollaboration.

Das Internet flippt aus

In einem neuen Post in den Sozialen Medien haben sich die drei Sängerinnen in Reih und Glied für ein Foto aufgestellt — ganz in Schwarz, was sowohl für die Klamotten als auch die Haare gilt. Weitere Informationen, eine Erläuterung oder irgendwelche Anhaltspunkte für das, was wahrscheinlich auf uns zukommt, haben Amy Lee, Courtney LaPlante und Poppy bislang nicht geliefert. Doch allein dieses Bild hat schon gereicht, um die Leute in den Kommentaren vor freudiger Verzückung durchdrehen zu lassen.

Dass sich Courtney LaPlante und Poppy zusammentun, entbehrt allerdings nicht einer gewissen Ironie. Aufmerksame Beobachter erinnern sich gewiss noch an den Fauxpas einer Reporterin bei der diesjährigen Verleihung der Grammy Awards. Die Journalistin verwechselte das Spiritbox-Organ tatsächlich mit Poppy – Courtney nahm die Rolle nach einem kurzen Moment der Verwirrung jedoch an und tat so, als sei sie tatsächlich Poppy. Als das Gespräch sich darum drehte, wie viele Frauen in der Metal-Kategorie bei den Grammy Awards nominiert sind, entgegnete Courtney in urkomischer Manier: „Das habe ich mir gar nicht angeschaut. Aber ich finde einfach immer, dass es Zeit ist für eine von uns, zu gewinnen. Und ich hoffe, dass ich es bin oder Spiritbox. Courtney ist großartig.“

Des Weiteren tauchen hierzu Spekulationen auf, dass womöglich der ehemalige Bring Me The Horizon-Keyboarder Jordan Fish bei der Zusammenarbeit als Produzent fungiert haben könnte. Zum einen hat er das Foto kommentiert, zum anderen hat der Brite zuletzt viel mit Poppy in musikalischer Hinsicht gemacht.

