Jetzt überschlagen sich die Ereignisse bei Cradle Of Filth. Nachdem Keyboarderin und Background-Sängerin Zoë Marie Federoff kürzlich schon ihren Abschied verkündet hatte, zog ihr Ehemann Marek „Ashok“ Šmerda nach. Der Gitarrist wollte eigentlich die aktuell laufende Tournee der britischen Extreme-Metaller durch Lateinamerika noch zu Ende spielen, schwärzte in seiner Mitteilung jedoch die Band an. Ein weiteres, gemeinsames Statement des Ehepaars mit weiteren heftigen Vorwürfen folgte. Frontmann Dani Filth ließ das nicht durchgehen und setzte Šmerda direkt vor die Tür.

Professionell geht anders

Aber der Reihe nach… Zuerst hatte Federoff bereits durchblicken lassen, dass ihr Gatte ebenfalls den Hut bei der Gruppe zu nehmen gedenkt. „Liebe Fans und Freunde, ich bitte euch, meine Frau und mich in dieser Übergangsphase zu respektieren“, beginnt Ashok sein Statement. „Ich verlasse Cradle Of Filth in der Tat am Ende dieser aktuellen Tournee. Und die Gründe dahinter sind Schlüsse, die meine Frau und ich lange vor dieser Woche gezogen haben. Wir finden einfach, dass Cradle nicht für unsere Zukunft sorgen kann und dies sogar behindert. Neben anderen Gründen ist es eine Menge Arbeit für relativ wenig Bezahlung. Der Stress ist ziemlich hoch. Und wir hatten seit einer Weile nicht mehr das Gefühl, dass diese Band tatsächlich seine Mitglieder priorisiert und sich um sie kümmert.

Es waren Jahre von unprofessionellem Verhalten von Leuten über uns, die zu unserer Entscheidung geführt haben. Ich habe zudem darum gebeten, dass all meine Kompositionen von den anstehenden Veröffentlichungen entfernt werden — inklusive der Ed Sheeran-Kollaboration. Dieser Song fühlt sich für mich sowieso wie eine närrische Clown-Posse an. Zuerst war es eine Wohltätigkeits-Single für Kinder, dann eine Profit-Single, dann war das Lied auf dem nächsten Album — und jetzt: Wer weiß? Ich will daran einfach nicht mehr beteiligt sein. Kein Disrespect gegenüber Ed Sheeran.

Und während so viele brillante Internet-Gehirne versuchen, über die persönlichen Angelegenheiten zwischen mir und Zoë zu spekulieren: Hört bitte einfach damit auf. Wir versuchen, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Dennoch werde ich diese Tour stark zu Ende bringen! Für die Fans und meine Freunde in dieser Band und der Crew! Es ist mein letzter Ritt mit Cradle Of Filth, und ich bin stolz darauf, mein Bestes zu geben. Zwar bin ich traurig, bei diesen letzten Malen nicht mit meiner Frau auf der Bühne zu stehen, aber ich respektiere, warum sie gegangen ist. Und ich bin froh, dass unsere Freundin Kelsey Peters die Gelegenheit bekommen hat, zu glänzen. Das ist alles, was ich momentan zu sagen habe. Bitte lasst meine Frau in Ruhe. Beleidigt sie oder ihre Entscheidungen niemals in meiner Gegenwart oder überhaupt.“

Starker Tobak

Doch damit nicht genug: Federoff und Šmerda haben in einem gemeinsamen Post noch einmal nachgelegt und dabei sogar einen neuen Vertrag (unter anderem über eine 25-prozentige Honorarerhöhung) gepostet, den sie unterschreiben sollten. Laut ihrem Anwalt sei der Kontrakt „der psychopathischste Vertrag, den ein Session-Musiker jemals ausgehändigt bekommen konnte“. Des Weiteren behauptet das Ehepaar, Dani beanspruche Exklusivität für Cradle Of Filth, die Bezahlung decke jedoch nicht die Lebenshaltungskosten — aktuell 150 Britische Pfund pro Einsatztag und rund 25.000 Britische Pfund aufs ganze Jahr gerechnet bekämen Zoë und Marek derzeit. Darüber hinaus verstecke sich Dani hinter dem Management, trete nicht für seine Mitmusiker ein und erschaffe eine „bedrohliche und missbräuchliche“ Atmosphäre. Das Schlimmste: Federoff war eigenen Angaben zufolge schwanger und hatte aufgrund der Tour-Strapazen jüngst eine Fehlgeburt, was wohl der Grund für ihren Ausstieg war.

Auf letzteren Punkt geht Dani Filth in seiner Reaktion gar nicht ein: „Schweren Herzens verkünden Cradle Of Filth offiziell die Entlassung von Gitarrist Marek ,Ashok‘ Šmerda — mit sofortiger Wirkung. Trotz aller Versuche, die Band illegal zu diffamieren und aus der Bahn zu werfen, werden wir keine unserer Südamerika-Shows absagen, obgleich die Fans mit uns Nachsicht haben werden müssen, da wir momentan eine Band mit nur einem Live-Gitarristen sind. Das heißt natürlich: Bis Ashoks temporärer Ersatz eingeflogen ist, um sich um innerhalb von ein paar Tagen anzuschließen.

Danke euch für eurer Verständnis in dieser furchtbaren Angelegenheit. Wir befinden uns alle in einem Schockzustand wegen der Vorgänge und werden unsere Seite dieser unglücklichen Ereignisse zu gegebener Zeit mitteilen. Bitte respektiert unsere Entscheidung, uns jetzt von Ashok zu trennen anstatt am Ende der Tour und somit Spekulationen aus dem Weg zu gehen, während mehr Klarheit zur Situation geliefert werden wird. Der Rest der Band ist entspannt, wenn auch bestürzt. Die Anschuldigungen gegenüber dem Management, welches sehr eng mit mir und der Band arbeitet, sind komplett ungerecht und unbegründet. Geduld ist eine Tugend, und die Wahrheit wird immer herauskommen.“

