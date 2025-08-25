Trivium-Sänger Matt Heafy musste im Juli nach einem Meniskusriss eine Knie-OP durchführen lassen und meldete sich kurz darauf mit guten Nachrichten. Auch in seinem aktuellen Statement ist der Frontmann noch guter Dinge und legt sich ins Zeug, damit seine Verletzungen verheilen. Das Video in seinem Instagram-Post zeigt ihn beim Sport.

Lange Liste an Beschwerden

Er schreibt: „Vor 31 Tagen konnte ich nicht laufen. Heute bin ich hier und baue alles wieder auf. Letzten Oktober hatte ich einige Bandscheibenvorfälle (manche davon möglicherweise chronisch/schmerzfrei), einen Riss im Adductor longus, eine Tendinose im Gluteus medius und möglicherweise einen Riss im Hüftlabrum (einige davon möglicherweise chronisch/alt/schmerzfrei).“

Doch die Beschwerden hörten laut Heafy nicht auf: „Zehn Monate später, als es endlich besser wurde, riss mein linker Meniskus durch eine Verletzung beim Brazilian Jiu Jitsu (obwohl wir mittlerweile herausgefunden haben, dass der Meniskus auch chronisch erkrankt war, nach einem Glatteissturz 2009. Das war jetzt nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat).“

Starkes Team

Trotzdem lässt sich der Musiker nach wie vor nicht unterkriegen und dankt seinem Team, das ihn vor weiteren Trivium-Auftritten wieder auf Vordermann gebracht hat. Er schreibt: „Ich ließ mich davon nicht abbringen. 2024 ging es darum, einen gebrochenen Geist zu reparieren, und 2025 dreht sich darum, einen kaputten Körper wieder aufzubauen. Danke an Dr. Levy am Jewett Orlando dafür, dass er mich so schnell wie möglich noch vor den Festivals unterbrachte und danke an meinen Kumpel Stephen am OH, dass er uns vernetzt hat.“

Und weiter meint er: „Vielen Dank an meinen Konditions-Coach Harry, der mich vor, während und nach diesen Verletzungen in Form gebracht hat. Und auch danke an meine Ernährungsberaterin Jana dafür, dass sie genau darauf geachtet hat, was ich vorher, während und nacher brauchte. Ich fühle mich großartig.“

Der Weg der Besserung

„Ich hatte die OP 12-14 Tage vor ‚der besten Show unserer Karriere bis jetzt‘ beim Bloodstock 2025“, erinnert sich Heafy, „und jetzt kann ich endlich wieder Gewichte heben und Squats machen. Noch einen Monat, dann kann ich wieder auf das BJJ hinarbeiten.“

Zu guter Letzt findet der Trivium-Frontmann motivierende Worte: „Lasst das Leben euch nicht aufhalten. Etwas neu aufzubauen, ist schwer. Aber es ist machbar. Bei der letzten nordamerikanischen Tour des Jahres werde ich besser denn je sein. Ich sehe euch dort!“

